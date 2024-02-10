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В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8 - РИА Новости, 10.02.2024
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8
В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T20:24
2024-02-10T20:24
2024-02-10T21:11
происшествия
онежское озеро
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
крушение ми-8 в карелии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика карелия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России."Проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими", — заявили в ведомстве.Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела.В воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Им управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позднее выяснилось, что воздушное судно упало в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы республики Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.В понедельник спасатели нашли сильно поврежденный корпус Ми-8 на глубине 42 метра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
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РИА Новости
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Со дна Онежского озера подняли Ми-8, потерпевший крушение 4 февраля. Кадры СК РФ
Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8, который упал в Онежское озеро в Карелии - СК
2024-02-10T20:24
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, онежское озеро, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, крушение ми-8 в карелии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика карелия
Происшествия, Онежское озеро, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Крушение Ми-8 в Карелии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Карелия
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8
СК: в Карелии нашли тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро Ми-8