https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html

В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8

В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8 - РИА Новости, 10.02.2024

В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8

В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T20:24

2024-02-10T20:24

2024-02-10T21:11

происшествия

онежское озеро

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

крушение ми-8 в карелии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926620235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac10eeb9d5f7892e4dd4c1264a349b6b.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России."Проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими", — заявили в ведомстве.Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела.В воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Им управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позднее выяснилось, что воздушное судно упало в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы республики Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.В понедельник спасатели нашли сильно поврежденный корпус Ми-8 на глубине 42 метра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

онежское озеро

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Со дна Онежского озера подняли Ми-8, потерпевший крушение 4 февраля. Кадры СК РФ Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8, который упал в Онежское озеро в Карелии - СК 2024-02-10T20:24 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, онежское озеро, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, крушение ми-8 в карелии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика карелия