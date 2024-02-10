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В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8 - РИА Новости, 10.02.2024
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20:24 10.02.2024 (обновлено: 21:11 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8 - РИА Новости, 10.02.2024
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8
В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T20:24
2024-02-10T21:11
происшествия
онежское озеро
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
крушение ми-8 в карелии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика карелия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России."Проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими", — заявили в ведомстве.Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела.В воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Им управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позднее выяснилось, что воздушное судно упало в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы республики Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.В понедельник спасатели нашли сильно поврежденный корпус Ми-8 на глубине 42 метра.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
онежское озеро
россия
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Со дна Онежского озера подняли Ми-8, потерпевший крушение 4 февраля. Кадры СК РФ
Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8, который упал в Онежское озеро в Карелии - СК
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происшествия, онежское озеро, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, крушение ми-8 в карелии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика карелия
Происшествия, Онежское озеро, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Крушение Ми-8 в Карелии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Карелия
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8

СК: в Карелии нашли тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро Ми-8

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими", — заявили в ведомстве.
© СК РФОстанки вертолета Ми-8, поднятые со дна Онежского озера
Останки вертолета Ми-8, поднятые со дна Онежского озера
© СК РФ
Останки вертолета Ми-8, поднятые со дна Онежского озера
Отмечается, что следователи продолжают расследование уголовного дела.
В воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Им управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позднее выяснилось, что воздушное судно упало в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы республики Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.
В понедельник спасатели нашли сильно поврежденный корпус Ми-8 на глубине 42 метра.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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ПроисшествияОнежское озероСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШКрушение Ми-8 в КарелииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Карелия
 
 
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