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В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области - РИА Новости, 27.06.2025
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14:35 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vertolet-2025829082.html
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области - РИА Новости, 27.06.2025
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области
Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:35:00+03:00
2025-06-27T14:35:00+03:00
происшествия
ржев
тверь
смоленская область
газпром
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее транспортная прокуратура региона сообщила о вынужденной посадке гражданского вертолета Ми-8Т в Тверской области. На борту воздушного судна было шесть человек. По данным ведомства, предварительно, в двигатель попала птица. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, Ми-8Т "Газпрома" приземлился в поле возле населенного пункта Щетинино - в 23 километрах от Ржева. Вертолет летел из Твери в направлении Смоленской области. "Предварительная причина происшествия - технический сбой в работе двигателя", - сказал собеседник агентства.
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ржев
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происшествия, ржев, тверь, смоленская область, газпром
Происшествия, Ржев, Тверь, Смоленская область, Газпром
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области

МЧС: сбой в работе двигателя стал причиной вынужденной посадки Ми-8Т подо Ржевом

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее транспортная прокуратура региона сообщила о вынужденной посадке гражданского вертолета Ми-8Т в Тверской области. На борту воздушного судна было шесть человек. По данным ведомства, предварительно, в двигатель попала птица.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, Ми-8Т "Газпрома" приземлился в поле возле населенного пункта Щетинино - в 23 километрах от Ржева. Вертолет летел из Твери в направлении Смоленской области.
"Предварительная причина происшествия - технический сбой в работе двигателя", - сказал собеседник агентства.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области
11 марта 2022, 12:17
 
ПроисшествияРжевТверьСмоленская областьГазпром
 
 
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