https://ria.ru/20250627/vertolet-2025829082.html

В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области

В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области - РИА Новости, 27.06.2025

В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области

Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:35:00+03:00

2025-06-27T14:35:00+03:00

2025-06-27T14:35:00+03:00

происшествия

ржев

тверь

смоленская область

газпром

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее транспортная прокуратура региона сообщила о вынужденной посадке гражданского вертолета Ми-8Т в Тверской области. На борту воздушного судна было шесть человек. По данным ведомства, предварительно, в двигатель попала птица. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, Ми-8Т "Газпрома" приземлился в поле возле населенного пункта Щетинино - в 23 километрах от Ржева. Вертолет летел из Твери в направлении Смоленской области. "Предварительная причина происшествия - технический сбой в работе двигателя", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220311/avariya-1777631126.html

ржев

тверь

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ржев, тверь, смоленская область, газпром