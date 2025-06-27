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В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области - РИА Новости, 27.06.2025
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области
Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:35:00+03:00
2025-06-27T14:35:00+03:00
2025-06-27T14:35:00+03:00
происшествия
ржев
тверь
смоленская область
газпром
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Технический сбой в работе двигателя, по предварительным данным, стал причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т "Газпрома" в Ржевском муниципальном округе Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее транспортная прокуратура региона сообщила о вынужденной посадке гражданского вертолета Ми-8Т в Тверской области. На борту воздушного судна было шесть человек. По данным ведомства, предварительно, в двигатель попала птица. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, Ми-8Т "Газпрома" приземлился в поле возле населенного пункта Щетинино - в 23 километрах от Ржева. Вертолет летел из Твери в направлении Смоленской области. "Предварительная причина происшествия - технический сбой в работе двигателя", - сказал собеседник агентства.
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ржев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржев, тверь, смоленская область, газпром
Происшествия, Ржев, Тверь, Смоленская область, Газпром
В МЧС назвали причину вынужденной посадки вертолета в Тверской области
МЧС: сбой в работе двигателя стал причиной вынужденной посадки Ми-8Т подо Ржевом