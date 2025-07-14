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В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны - РИА Новости, 14.07.2025
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14:54 14.07.2025 (обновлено: 15:05 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны - РИА Новости, 14.07.2025
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса", на котором находились 14 человек, в том числе 10 работников Авиалесоохраны, совершил незапланированную посадку под городом... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:54:00+03:00
2025-07-14T15:05:00+03:00
происшествия
ми-8 амтш
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса", на котором находились 14 человек, в том числе 10 работников Авиалесоохраны, совершил незапланированную посадку под городом Ленск, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры."По предварительной информации, сегодня в 16.00 (время местное) при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО "Авиакомпания "Алроса" совершило незапланированную посадку в 26 километрах от города Ленска. На борту воздушного судна находилось 10 работников Авиалесоохраны, 1 летчик наблюдатель, а также экипаж из 3 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.По информации ведомства, ожидается прибытие резервного воздушного судна."Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, ми-8 амтш, республика саха (якутия)
Происшествия, Ми-8 АМТШ, Республика Саха (Якутия)
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны

Ми-8 с 10 работниками Авиалесоохраны незапланированно сел под Ленском

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса", на котором находились 14 человек, в том числе 10 работников Авиалесоохраны, совершил незапланированную посадку под городом Ленск, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры.
"По предварительной информации, сегодня в 16.00 (время местное) при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО "Авиакомпания "Алроса" совершило незапланированную посадку в 26 километрах от города Ленска. На борту воздушного судна находилось 10 работников Авиалесоохраны, 1 летчик наблюдатель, а также экипаж из 3 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
По информации ведомства, ожидается прибытие резервного воздушного судна.
"Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов", - добавили в пресс-службе.
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