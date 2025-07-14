https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html

В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны

В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны - РИА Новости, 14.07.2025

В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса", на котором находились 14 человек, в том числе 10 работников Авиалесоохраны, совершил незапланированную посадку под городом... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:54:00+03:00

2025-07-14T14:54:00+03:00

2025-07-14T15:05:00+03:00

происшествия

ми-8 амтш

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Алроса", на котором находились 14 человек, в том числе 10 работников Авиалесоохраны, совершил незапланированную посадку под городом Ленск, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры."По предварительной информации, сегодня в 16.00 (время местное) при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 АО "Авиакомпания "Алроса" совершило незапланированную посадку в 26 километрах от города Ленска. На борту воздушного судна находилось 10 работников Авиалесоохраны, 1 летчик наблюдатель, а также экипаж из 3 человек. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.По информации ведомства, ожидается прибытие резервного воздушного судна."Якутской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полетов", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ми-8 амтш, республика саха (якутия)