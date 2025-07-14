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Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.07.2025
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13:47 14.07.2025 (обновлено: 13:49 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/remont-2029009104.html
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.07.2025
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае
Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:47:00+03:00
2025-07-14T13:49:00+03:00
происшествия
магадан
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, сегодня воздушное судно МИ-8Т, осуществляло полет из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, магадан, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Магадан, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае

Пропавший Ми-8 летел из Хабаровского края в Магадан после ремонта

© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Flickr / Pavel Kazachkov
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, сегодня воздушное судно МИ-8Т, осуществляло полет из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта", - сказал собеседник агентства.
Вертолет при посадке на окраине поселка Учебное лесничество в Адыгее коснулся столба уличного освещения и совершил жесткую посадку на грунт. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
СК проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее
7 июля, 02:29
 
ПроисшествияМагаданХабаровский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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