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Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.07.2025
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае
Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:47:00+03:00
2025-07-14T13:47:00+03:00
2025-07-14T13:49:00+03:00
происшествия
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хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, сегодня воздушное судно МИ-8Т, осуществляло полет из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, магадан, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Магадан, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае
Пропавший Ми-8 летел из Хабаровского края в Магадан после ремонта