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Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае

Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае - РИА Новости, 14.07.2025

Появились новые подробности о Ми-8, пропавшем в Хабаровском крае

Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:47:00+03:00

2025-07-14T13:47:00+03:00

2025-07-14T13:49:00+03:00

происшествия

магадан

хабаровский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Пропавший в Хабаровском крае Ми-8 летел в Магадан после ремонта, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, сегодня воздушное судно МИ-8Т, осуществляло полет из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250707/vertolet-2027565213.html

магадан

хабаровский край

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происшествия, магадан, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш