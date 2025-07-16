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При крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил
При крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил - РИА Новости, 16.07.2025
При крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил
Выживших при крушении вертолета в Хабаровском крае нет, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:57:00+03:00
2025-07-16T09:57:00+03:00
2025-07-16T10:08:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
охотск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выживших при крушении вертолета в Хабаровском крае нет, сообщили в МЧС России.Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды. Обломки пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 были найдены в районе мыса Гадикан, сообщила пресс-служба МЧС РФ."Спасатели МЧС России работают на месте крушения вертолета. По информации Росавиации, выживших нет. Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов обследуют место крушения, обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.Заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Дмитрий Суминский отметил, что обломки воздушного судна обнаружены в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 километрах от поселка Охотск, на 900-метровой высоте: участок скалистый, окружен лесом.
https://ria.ru/20250628/samolet-2026024666.html
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Кадры с места падения Ми-8 в Хабаровском крае
Следственное управление на транспорте опубликовало видео с кадрами, снятыми над местом падения Ми-8 в Хабаровском крае.
2025-07-16T09:57
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происшествия, россия, хабаровский край, охотск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Охотск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
При крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил
МЧС: при крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил