https://ria.ru/20240601/vertolet-1949871001.html
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 01.06.2024
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку
Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:42
2024-06-01T13:42
2024-06-01T13:45
происшествия
полярные авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
наводнения в россии — 2024
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_444:1:2593:1210_1920x0_80_0_0_f2cab596afa51b20603b880c2482b61a.jpg
ЯКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". "Сегодня, 1 июня, в 9.00 по якутскому времени вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии" вылетел по заявке Службы спасения Якутии в рамках противопаводковых мероприятий. В 10.35 борт выполнил незапланированную посадку в 50 км от аэропорта "Саскылах" по причине технической неисправности", - рассказали в пресс-службе. По данным авиакомпании, посадка выполнена благополучно. Вертолёт повреждений не имеет. "Трое членов экипажа и пассажиры заказчика не пострадали. Неисправность устранена силами персонала авиакомпании. По согласованию с территориальным управлением Росавиации (МТУ ФАВТ) вертолет вылетел к месту временного базирования", - отметили в пресс-службе. Расследование авиационного события будет проводиться комиссией МТУ ФАВТ.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_849:0:2357:1131_1920x0_80_0_0_51eef1edc5fb8b89e5814655b7d335b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)
Происшествия, Полярные авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ, Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия)
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку
Ми-8 со спасателями сел в 50 км от аэропорта "Саскылах" из-за неисправности