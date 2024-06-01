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В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 01.06.2024
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13:42 01.06.2024 (обновлено: 13:45 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/vertolet-1949871001.html
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 01.06.2024
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку
Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:42
2024-06-01T13:45
происшествия
полярные авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
наводнения в россии — 2024
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". "Сегодня, 1 июня, в 9.00 по якутскому времени вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии" вылетел по заявке Службы спасения Якутии в рамках противопаводковых мероприятий. В 10.35 борт выполнил незапланированную посадку в 50 км от аэропорта "Саскылах" по причине технической неисправности", - рассказали в пресс-службе. По данным авиакомпании, посадка выполнена благополучно. Вертолёт повреждений не имеет. "Трое членов экипажа и пассажиры заказчика не пострадали. Неисправность устранена силами персонала авиакомпании. По согласованию с территориальным управлением Росавиации (МТУ ФАВТ) вертолет вылетел к месту временного базирования", - отметили в пресс-службе. Расследование авиационного события будет проводиться комиссией МТУ ФАВТ.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
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происшествия, полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)
Происшествия, Полярные авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ, Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия)
В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку

Ми-8 со спасателями сел в 50 км от аэропорта "Саскылах" из-за неисправности

© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет Ми-8 в небе
Вертолет Ми-8 в небе - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вертолет Ми-8 в небе. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".
"Сегодня, 1 июня, в 9.00 по якутскому времени вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии" вылетел по заявке Службы спасения Якутии в рамках противопаводковых мероприятий. В 10.35 борт выполнил незапланированную посадку в 50 км от аэропорта "Саскылах" по причине технической неисправности", - рассказали в пресс-службе.
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По данным авиакомпании, посадка выполнена благополучно. Вертолёт повреждений не имеет.
"Трое членов экипажа и пассажиры заказчика не пострадали. Неисправность устранена силами персонала авиакомпании. По согласованию с территориальным управлением Росавиации (МТУ ФАВТ) вертолет вылетел к месту временного базирования", - отметили в пресс-службе.
Расследование авиационного события будет проводиться комиссией МТУ ФАВТ.
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ПроисшествияПолярные авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШНаводнения в России — 2024Республика Саха (Якутия)
 
 
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