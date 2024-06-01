https://ria.ru/20240601/vertolet-1949871001.html

В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку

В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 01.06.2024

В Якутии вертолет со спасателями совершил незапланированную посадку

Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:42

2024-06-01T13:42

2024-06-01T13:45

происшествия

полярные авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8 амтш

наводнения в россии — 2024

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_444:1:2593:1210_1920x0_80_0_0_f2cab596afa51b20603b880c2482b61a.jpg

ЯКУТСК, 1 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями, работавший на паводке, сел в 50 км от аэропорта из-за неисправности, никто не пострадал, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". "Сегодня, 1 июня, в 9.00 по якутскому времени вертолет Ми-8 АК "Полярные авиалинии" вылетел по заявке Службы спасения Якутии в рамках противопаводковых мероприятий. В 10.35 борт выполнил незапланированную посадку в 50 км от аэропорта "Саскылах" по причине технической неисправности", - рассказали в пресс-службе. По данным авиакомпании, посадка выполнена благополучно. Вертолёт повреждений не имеет. "Трое членов экипажа и пассажиры заказчика не пострадали. Неисправность устранена силами персонала авиакомпании. По согласованию с территориальным управлением Росавиации (МТУ ФАВТ) вертолет вылетел к месту временного базирования", - отметили в пресс-службе. Расследование авиационного события будет проводиться комиссией МТУ ФАВТ.

https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)