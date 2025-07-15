https://ria.ru/20250715/spasateli-2029141963.html

Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае

Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае - РИА Новости, 15.07.2025

Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае

Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:44:00+03:00

2025-07-15T04:44:00+03:00

2025-07-15T05:58:00+03:00

происшествия

южно-сахалинск

охотское море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1920x0_80_0_0_ace41afca3163aceb419ea345e7affc8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС РФ. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана. "Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации", - сообщает МЧС.

https://ria.ru/20250714/poiski-2029055947.html

южно-сахалинск

охотское море

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, южно-сахалинск, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, хабаровский край