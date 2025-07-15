https://ria.ru/20250715/spasateli-2029141963.html
Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае
Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае - РИА Новости, 15.07.2025
Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае
Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:44:00+03:00
2025-07-15T04:44:00+03:00
2025-07-15T05:58:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
охотское море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС РФ. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана. "Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации", - сообщает МЧС.
https://ria.ru/20250714/poiski-2029055947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, охотское море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, хабаровский край
Происшествия, Южно-Сахалинск, Охотское море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Хабаровский край
Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае
Суда в Охотском море оповестили о поисках пропавшего в Хабаровском крае Ми-8