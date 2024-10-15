https://ria.ru/20241015/starovojt-1978172930.html

Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке

Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 15.10.2024

Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке

Отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к безопасности полетов привело к трагичным последствиям, что недопустимо, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:19

2024-10-15T16:19

2024-10-15T16:53

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роман старовойт

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к безопасности полетов привело к трагичным последствиям, что недопустимо, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли. "Для российских транспортников безопасные и комфортные перевозки пассажиров и грузов — ключевой приоритет. Гражданская авиация — не исключение. Однако отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к обеспечению безопасности полетов привело к необратимым и трагичным последствиям, что недопустимо. Запрет на полеты для этой авиакомпании носит абсолютно выверенный характер. Уверен, из произошедшего все гражданские авиаторы нашей страны уже сделали нужные выводы", - отметил Старовойт, чьи слова приводятся пресс-службой. В ведомстве напомнили, что ранее генеральный директор "Витязь-Аэро" и его заместитель по летной работе были сняты с должности. Также Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании для выполнения полетов. Росавиация аннулировала у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Приказ об этом 14 октября подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Также он дал поручение Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать сертификат для выполнения авиаработ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН).

https://ria.ru/20240903/mi-8-1970128589.html

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космос - риа наука, россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш