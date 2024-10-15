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Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 15.10.2024
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16:19 15.10.2024 (обновлено: 16:53 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/starovojt-1978172930.html
Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке
Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 15.10.2024
Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке
Отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к безопасности полетов привело к трагичным последствиям, что недопустимо, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:19
2024-10-15T16:53
космос - риа наука
россия
роман старовойт
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к безопасности полетов привело к трагичным последствиям, что недопустимо, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли. "Для российских транспортников безопасные и комфортные перевозки пассажиров и грузов — ключевой приоритет. Гражданская авиация — не исключение. Однако отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к обеспечению безопасности полетов привело к необратимым и трагичным последствиям, что недопустимо. Запрет на полеты для этой авиакомпании носит абсолютно выверенный характер. Уверен, из произошедшего все гражданские авиаторы нашей страны уже сделали нужные выводы", - отметил Старовойт, чьи слова приводятся пресс-службой. В ведомстве напомнили, что ранее генеральный директор "Витязь-Аэро" и его заместитель по летной работе были сняты с должности. Также Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании для выполнения полетов. Росавиация аннулировала у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Приказ об этом 14 октября подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Также он дал поручение Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать сертификат для выполнения авиаработ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН).
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космос - риа наука, россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш
Космос - РИА Наука, Россия, Роман Старовойт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ
Старовойт прокомментировал инцидент с крушением Ми-8 на Камчатке

Старовойт: отношение "Витязь-Аэро" к безопасности полетов привело к трагедии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к безопасности полетов привело к трагичным последствиям, что недопустимо, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец 31 августа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки. Все 22 человека, находившихся на борту, погибли.
"Для российских транспортников безопасные и комфортные перевозки пассажиров и грузов — ключевой приоритет. Гражданская авиация — не исключение. Однако отношение авиакомпании "Витязь-Аэро" к обеспечению безопасности полетов привело к необратимым и трагичным последствиям, что недопустимо. Запрет на полеты для этой авиакомпании носит абсолютно выверенный характер. Уверен, из произошедшего все гражданские авиаторы нашей страны уже сделали нужные выводы", - отметил Старовойт, чьи слова приводятся пресс-службой.
В ведомстве напомнили, что ранее генеральный директор "Витязь-Аэро" и его заместитель по летной работе были сняты с должности. Также Росавиация аннулировала сертификаты авиакомпании для выполнения полетов.
Росавиация аннулировала у "Витязь-Аэро" сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Приказ об этом 14 октября подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров. Также он дал поручение Камчатскому МТУ Росавиации аннулировать сертификат для выполнения авиаработ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения (АОН).
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Космос - РИА НаукаРоссияРоман СтаровойтФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШ
 
 
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