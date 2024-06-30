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В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2024
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16:39 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/vertolet-1956472526.html
В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8
В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2024
В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8
Вертолет МИ-8, выполняя рейс к месту пожара в тайге, задел винтом препятствие и совершил жесткую посадку, проводится проверка, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:39
2024-06-30T16:39
происшествия
бодайбинский район
иркутская область
ми-8 амтш
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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Вертолет МИ-8, выполняя рейс к месту пожара в тайге, задел винтом препятствие и совершил жесткую посадку, проводится проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту вертолета МИ-8 авиакомпании "Ангара", совершившего жесткую посадку, доставляя спасателей к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, находились семь пожарных и три члена экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по факту авиационного события проводит проверку. "По предварительным данным, 30 июня 2024 в 13 часов 30 минут (08.30 мск) воздушное судно МИ-8 выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.
https://ria.ru/20240621/sk-1954436878.html
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бодайбинский район
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происшествия, бодайбинский район, иркутская область, ми-8 амтш
Происшествия, Бодайбинский район, Иркутская область, Ми-8 АМТШ
В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8, выполняя рейс к месту пожара в тайге, задел винтом препятствие

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Вертолет МИ-8, выполняя рейс к месту пожара в тайге, задел винтом препятствие и совершил жесткую посадку, проводится проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
На борту вертолета МИ-8 авиакомпании "Ангара", совершившего жесткую посадку, доставляя спасателей к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, находились семь пожарных и три члена экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по факту авиационного события проводит проверку.
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"По предварительным данным, 30 июня 2024 в 13 часов 30 минут (08.30 мск) воздушное судно МИ-8 выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.
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ПроисшествияБодайбинский районИркутская областьМи-8 АМТШ
 
 
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