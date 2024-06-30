https://ria.ru/20240630/vertolet-1956472526.html

В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8

В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2024

В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8

Вертолет МИ-8, выполняя рейс к месту пожара в тайге, задел винтом препятствие и совершил жесткую посадку, проводится проверка, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:39

2024-06-30T16:39

2024-06-30T16:39

происшествия

бодайбинский район

иркутская область

ми-8 амтш

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ИРКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Вертолет МИ-8, выполняя рейс к месту пожара в тайге, задел винтом препятствие и совершил жесткую посадку, проводится проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На борту вертолета МИ-8 авиакомпании "Ангара", совершившего жесткую посадку, доставляя спасателей к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, находились семь пожарных и три члена экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по факту авиационного события проводит проверку. "По предварительным данным, 30 июня 2024 в 13 часов 30 минут (08.30 мск) воздушное судно МИ-8 выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие", - говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.

https://ria.ru/20240621/sk-1954436878.html

https://ria.ru/20240412/zabaykale-1939574172.html

бодайбинский район

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, бодайбинский район, иркутская область, ми-8 амтш