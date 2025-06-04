https://ria.ru/20250604/vertolet-2020831565.html

В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку

В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 04.06.2025

В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, пострадавших нет, сообщает в среду... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:20:00+03:00

2025-06-04T12:20:00+03:00

2025-06-04T14:05:00+03:00

происшествия

томская область

парабельский район

ми-8 амтш

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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, пострадавших нет, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 08.30 (04.30 мск) при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО "Авиапредприятие "Ельцовка" по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщает, что, по предварительным данным, у вертолета в ходе взлета с посадочной площадки возникли технические неисправности, в результате которых экипаж прекратил набор высоты и немедленно произвел посадку."Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в ведомстве.Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250517/rosaviatsija-2017613952.html

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

томская область

парабельский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томская область, парабельский район, ми-8 амтш