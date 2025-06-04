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В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 04.06.2025
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12:20 04.06.2025 (обновлено: 14:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/vertolet-2020831565.html
В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку
В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 04.06.2025
В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку
Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, пострадавших нет, сообщает в среду... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:20:00+03:00
2025-06-04T14:05:00+03:00
происшествия
томская область
парабельский район
ми-8 амтш
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, пострадавших нет, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура."По предварительным данным, сегодня около 08.30 (04.30 мск) при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО "Авиапредприятие "Ельцовка" по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщает, что, по предварительным данным, у вертолета в ходе взлета с посадочной площадки возникли технические неисправности, в результате которых экипаж прекратил набор высоты и немедленно произвел посадку."Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в ведомстве.Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250517/rosaviatsija-2017613952.html
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томская область
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происшествия, томская область, парабельский район, ми-8 амтш
Происшествия, Томская область, Парабельский район, Ми-8 АМТШ
В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 с 17 пассажирами на борту вынужденно сел в Томской области

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМи-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области
Ми-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Ми-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, пострадавших нет, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 08.30 (04.30 мск) при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО "Авиапредприятие "Ельцовка" по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в ведомстве.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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