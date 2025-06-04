В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку
Вертолет Ми-8 с 17 пассажирами на борту вынужденно сел в Томской области
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМи-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области
Ми-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области
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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, пострадавших нет, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 08.30 (04.30 мск) при выполнении авиационных работ воздушное судно Ми-8Т эксплуатанта АО "Авиапредприятие "Ельцовка" по технической причине совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщает, что, по предварительным данным, у вертолета в ходе взлета с посадочной площадки возникли технические неисправности, в результате которых экипаж прекратил набор высоты и немедленно произвел посадку.
"Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщили в ведомстве.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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