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На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк - РИА Новости, 14.07.2025
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк
Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
происшествия
хабаровский край
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следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось 5 человек. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сказал собеседник.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк
Аварийный радиомаяк на не вышедшем на связь в Хабаровском крае Ми-8 не сработал