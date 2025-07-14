https://ria.ru/20250714/vertolet-2028995683.html

На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк

На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк - РИА Новости, 14.07.2025

На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк

Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:52:00+03:00

2025-07-14T12:52:00+03:00

2025-07-14T12:52:00+03:00

происшествия

хабаровский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132872/85/1328728574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc094e848ffde8b90108e0d4b10d943a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось 5 человек. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш