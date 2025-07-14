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На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк - РИА Новости, 14.07.2025
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12:52 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/vertolet-2028995683.html
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк - РИА Новости, 14.07.2025
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк
Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
происшествия
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось 5 человек. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сказал собеседник.
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происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк

Аварийный радиомаяк на не вышедшем на связь в Хабаровском крае Ми-8 не сработал

© Flickr / Pavel KazachkovВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Flickr / Pavel Kazachkov
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Аварийный радиомаяк на пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось 5 человек. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сказал собеседник.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 12:20
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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