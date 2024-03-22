https://ria.ru/20240322/bolnitsa-1934892703.html

Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице

Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице - РИА Новости, 22.03.2024

Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице

Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:24

2024-03-22T12:24

2024-03-22T13:08

происшествия

магаданская область

магадан

ми-8 амтш

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МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной больницы Юлия Рязанова. Вертолет Ми-8 14 марта совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и доставили всех пострадавших в Магадан. Одного из пострадавших спустя сутки выписали из стационара и направили на лечение по месту жительства, в его родной город. "В нашей больнице остается семь человек из десяти госпитализированных пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8. Трое уже выписаны. У двоих состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных удовлетворительное или относительно удовлетворительное. Все пациенты получают комплексную терапию, ко всем пациентам приходят работать психологи. Надеемся на скорейшее выздоровление и выписку пациентов", - сообщила Рязанова.

https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

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происшествия, магаданская область, магадан, ми-8 амтш