https://ria.ru/20240322/bolnitsa-1934892703.html
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице - РИА Новости, 22.03.2024
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице
Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:24
2024-03-22T12:24
2024-03-22T13:08
происшествия
магаданская область
магадан
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934906985_144:0:1136:558_1920x0_80_0_0_d091e65c1fa887a3353435a5a8401120.jpg
МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной больницы Юлия Рязанова. Вертолет Ми-8 14 марта совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и доставили всех пострадавших в Магадан. Одного из пострадавших спустя сутки выписали из стационара и направили на лечение по месту жительства, в его родной город. "В нашей больнице остается семь человек из десяти госпитализированных пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8. Трое уже выписаны. У двоих состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных удовлетворительное или относительно удовлетворительное. Все пациенты получают комплексную терапию, ко всем пациентам приходят работать психологи. Надеемся на скорейшее выздоровление и выписку пациентов", - сообщила Рязанова.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934906985_268:0:1012:558_1920x0_80_0_0_4298a2b276fa68a887f16c3fe46e9477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, магадан, ми-8 амтш
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Ми-8 АМТШ
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице
Семь человек остаются в больнице после жесткой посадки Ми-8 на Колыме
МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной больницы Юлия Рязанова.
Вертолет Ми-8 14 марта совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и доставили всех пострадавших в Магадан. Одного из пострадавших спустя сутки выписали из стационара и направили на лечение по месту жительства, в его родной город.
Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области
«
"В нашей больнице остается семь человек из десяти госпитализированных пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8. Трое уже выписаны. У двоих состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных удовлетворительное или относительно удовлетворительное. Все пациенты получают комплексную терапию, ко всем пациентам приходят работать психологи. Надеемся на скорейшее выздоровление и выписку пациентов", - сообщила Рязанова.
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики