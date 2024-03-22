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Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице - РИА Новости, 22.03.2024
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12:24 22.03.2024 (обновлено: 13:08 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/bolnitsa-1934892703.html
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице - РИА Новости, 22.03.2024
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице
Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:24
2024-03-22T13:08
происшествия
магаданская область
магадан
ми-8 амтш
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МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной больницы Юлия Рязанова. Вертолет Ми-8 14 марта совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и доставили всех пострадавших в Магадан. Одного из пострадавших спустя сутки выписали из стационара и направили на лечение по месту жительства, в его родной город. "В нашей больнице остается семь человек из десяти госпитализированных пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8. Трое уже выписаны. У двоих состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных удовлетворительное или относительно удовлетворительное. Все пациенты получают комплексную терапию, ко всем пациентам приходят работать психологи. Надеемся на скорейшее выздоровление и выписку пациентов", - сообщила Рязанова.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
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происшествия, магаданская область, магадан, ми-8 амтш
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Ми-8 АМТШ
Семь пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в больнице

Семь человек остаются в больнице после жесткой посадки Ми-8 на Колыме

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Колыме
Место происшествия, где вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Колыме - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место происшествия, где вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Колыме
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Семеро пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме остаются в больнице, рассказала журналистам заместитель главного врача Магаданской областной больницы Юлия Рязанова.
Вертолет Ми-8 14 марта совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии – отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и доставили всех пострадавших в Магадан. Одного из пострадавших спустя сутки выписали из стационара и направили на лечение по месту жительства, в его родной город.
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"В нашей больнице остается семь человек из десяти госпитализированных пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8. Трое уже выписаны. У двоих состояние оценивается как средней степени тяжести. Состояние остальных удовлетворительное или относительно удовлетворительное. Все пациенты получают комплексную терапию, ко всем пациентам приходят работать психологи. Надеемся на скорейшее выздоровление и выписку пациентов", - сообщила Рязанова.
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