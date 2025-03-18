https://ria.ru/20250318/vertolet-2005662219.html

В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем

В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем - РИА Новости, 18.03.2025

В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:10:00+03:00

2025-03-18T11:10:00+03:00

2025-03-18T11:11:00+03:00

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

ми-8 амтш

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, днем 18 марта 2025 года вертолет Ми-8, выполнявший техническое задание по контролю за состоянием газопровода, совершил аварийную посадку из-за проблем с работой двигателя. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в полете загорелся датчик отказа двигателя, в связи с чем командир воздушного судна выполнил вынужденную посадку. Шасси вертолета получило технические повреждения, иных повреждений нет, добавили в следственном управлении.По факту ЧП в настоящее время организована проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийский автономный округ, ми-8 амтш, россия, следственный комитет россии (ск рф)