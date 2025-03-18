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В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем - РИА Новости, 18.03.2025
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11:10 18.03.2025 (обновлено: 11:11 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/vertolet-2005662219.html
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем - РИА Новости, 18.03.2025
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:10:00+03:00
2025-03-18T11:11:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
ми-8 амтш
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, днем 18 марта 2025 года вертолет Ми-8, выполнявший техническое задание по контролю за состоянием газопровода, совершил аварийную посадку из-за проблем с работой двигателя. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в полете загорелся датчик отказа двигателя, в связи с чем командир воздушного судна выполнил вынужденную посадку. Шасси вертолета получило технические повреждения, иных повреждений нет, добавили в следственном управлении.По факту ЧП в настоящее время организована проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, ми-8 амтш, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ми-8 АМТШ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем

В Югре вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«
"По предварительным данным, днем 18 марта 2025 года вертолет Ми-8, выполнявший техническое задание по контролю за состоянием газопровода, совершил аварийную посадку из-за проблем с работой двигателя. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в полете загорелся датчик отказа двигателя, в связи с чем командир воздушного судна выполнил вынужденную посадку. Шасси вертолета получило технические повреждения, иных повреждений нет, добавили в следственном управлении.
По факту ЧП в настоящее время организована проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округМи-8 АМТШРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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