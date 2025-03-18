https://ria.ru/20250318/vertolet-2005662219.html
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем - РИА Новости, 18.03.2025
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T11:10:00+03:00
2025-03-18T11:10:00+03:00
2025-03-18T11:11:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за проблем с работой двигателя, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, днем 18 марта 2025 года вертолет Ми-8, выполнявший техническое задание по контролю за состоянием газопровода, совершил аварийную посадку из-за проблем с работой двигателя. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в полете загорелся датчик отказа двигателя, в связи с чем командир воздушного судна выполнил вынужденную посадку. Шасси вертолета получило технические повреждения, иных повреждений нет, добавили в следственном управлении.По факту ЧП в настоящее время организована проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, ми-8 амтш, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ми-8 АМТШ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре вертолет совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем
В Югре вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем