СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии
СК возбудил уголовное дело после инцидента с вертолетом "Алроса" в Якутии
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса" при посадке провалился в грунт в Сунтарском районе Якутии. 8 августа 2024
Место происшествия, где вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса" при посадке провалился в грунт в Сунтарском районе Якутии. 8 августа 2024
ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8Т авиакомпании "Алроса" в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
Ранее сообщалось о том, что в Сунтарском районе Якутии вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса", в котором находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа, при посадке провалился в грунт. Никто не пострадал. Повреждены лопасти несущего винта и разрушена хвостовая балка вертолета.
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"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
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19 июля, 08:01