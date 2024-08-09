https://ria.ru/20240809/vertolet-1965193601.html

СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии

СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии - РИА Новости, 09.08.2024

СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии

Уголовное дело возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8Т авиакомпании "Алроса" в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:27

2024-08-09T14:27

2024-08-09T14:43

происшествия

россия

алроса

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8Т авиакомпании "Алроса" в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Ранее сообщалось о том, что в Сунтарском районе Якутии вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса", в котором находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа, при посадке провалился в грунт. Никто не пострадал. Повреждены лопасти несущего винта и разрушена хвостовая балка вертолета. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/vertolet-1960622745.html

россия

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происшествия, россия, алроса, следственный комитет россии (ск рф)