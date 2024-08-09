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СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии - РИА Новости, 09.08.2024
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14:27 09.08.2024 (обновлено: 14:43 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/vertolet-1965193601.html
СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии
СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии - РИА Новости, 09.08.2024
СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии
Уголовное дело возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8Т авиакомпании "Алроса" в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:27
2024-08-09T14:43
происшествия
россия
алроса
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8Т авиакомпании "Алроса" в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Ранее сообщалось о том, что в Сунтарском районе Якутии вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса", в котором находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа, при посадке провалился в грунт. Никто не пострадал. Повреждены лопасти несущего винта и разрушена хвостовая балка вертолета. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, алроса, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алроса, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после инцидента с вертолетом Ми-8Т в Якутии

СК возбудил уголовное дело после инцидента с вертолетом "Алроса" в Якутии

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМесто происшествия, где вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса" при посадке провалился в грунт в Сунтарском районе Якутии. 8 августа 2024
Место происшествия, где вертолёт Ми-8Т авиакомпании Алроса при посадке провалился в грунт в Сунтарском районе Якутии. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Место происшествия, где вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса" при посадке провалился в грунт в Сунтарском районе Якутии. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента с вертолетом Ми-8Т авиакомпании "Алроса" в Якутии, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
Ранее сообщалось о том, что в Сунтарском районе Якутии вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Алроса", в котором находились 8 пассажиров и 3 члена экипажа, при посадке провалился в грунт. Никто не пострадал. Повреждены лопасти несущего винта и разрушена хвостовая балка вертолета.
«
"Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияАлросаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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