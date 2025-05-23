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Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой - РИА Новости, 23.05.2025
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16:56 23.05.2025 (обновлено: 18:55 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/mi-8-2018727838.html
Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой
Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой - РИА Новости, 23.05.2025
Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой
Экипаж военного вертолета Ми-8, разбившегося в Орловской области, ценой собственных жизней увел падающую машину от домов, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T16:56:00+03:00
2025-05-23T18:55:00+03:00
орловская область
ми-8 амтш
происшествия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экипаж военного вертолета Ми-8, разбившегося в Орловской области, ценой собственных жизней увел падающую машину от домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Их героизм не будет забыт", — написал он.Местные жители во время ЧП не пострадали, разрушений нет. "В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем", — добавил Клычков. Сейчас на месте аварии работает штаб по устранению последствий. Губернатор поблагодарил сотрудников оперативных служб за быструю реакцию.Вертолет разбился во время планового полета в Урицком районе. По предварительным данным, причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
https://ria.ru/20250324/minoborony-2007000214.html
https://ria.ru/20241030/vertolet-1980884286.html
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орловская область, ми-8 амтш, происшествия
Орловская область, Ми-8 АМТШ, Происшествия
Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой

Экипаж разбившегося под Орлом Ми-8 пожертвовал собой, уведя вертолет от домов

© Кадр видео из соцсетейДым на месте крушения вертолета в Орловской области
Дым на месте крушения вертолета в Орловской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте крушения вертолета в Орловской области
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экипаж военного вертолета Ми-8, разбившегося в Орловской области, ценой собственных жизней увел падающую машину от домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Их героизм не будет забыт", — написал он.
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Местные жители во время ЧП не пострадали, разрушений нет.
"В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем", — добавил Клычков.
Сейчас на месте аварии работает штаб по устранению последствий. Губернатор поблагодарил сотрудников оперативных служб за быструю реакцию.
Вертолет разбился во время планового полета в Урицком районе. По предварительным данным, причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
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Орловская областьМи-8 АМТШПроисшествия
 
 
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