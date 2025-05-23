https://ria.ru/20250523/mi-8-2018727838.html

Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой

Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой - РИА Новости, 23.05.2025

Экипаж Ми-8, разбившегося в Орловской области, пожертвовал собой

Экипаж военного вертолета Ми-8, разбившегося в Орловской области, ценой собственных жизней увел падающую машину от домов, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T16:56:00+03:00

2025-05-23T16:56:00+03:00

2025-05-23T18:55:00+03:00

орловская область

ми-8 амтш

происшествия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экипаж военного вертолета Ми-8, разбившегося в Орловской области, ценой собственных жизней увел падающую машину от домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Их героизм не будет забыт", — написал он.Местные жители во время ЧП не пострадали, разрушений нет. "В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют, ситуация под контролем", — добавил Клычков. Сейчас на месте аварии работает штаб по устранению последствий. Губернатор поблагодарил сотрудников оперативных служб за быструю реакцию.Вертолет разбился во время планового полета в Урицком районе. По предварительным данным, причина авиакатастрофы — техническая неисправность.

https://ria.ru/20250324/minoborony-2007000214.html

https://ria.ru/20241030/vertolet-1980884286.html

орловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, ми-8 амтш, происшествия