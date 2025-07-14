https://ria.ru/20250714/vertolet-2028988489.html
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан - РИА Новости, 14.07.2025
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан
Вертолёт Ми-8, летевший в Магадан, не вышел на связь в установленное время, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:16:00+03:00
2025-07-14T12:16:00+03:00
2025-07-14T12:21:00+03:00
происшествия
магадан
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Вертолёт Ми-8, летевший в Магадан, не вышел на связь в установленное время, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре."Да, (вертолет - ред.) не вышел на связь в установленное время", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Магадан, Дальневосточная транспортная прокуратура
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан
Прокуратура: летевший в Магадан Ми-8 не вышел на связь в установленное время