https://ria.ru/20250714/vertolet-2028988489.html

На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан

На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан - РИА Новости, 14.07.2025

На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8, летевший в Магадан

Вертолёт Ми-8, летевший в Магадан, не вышел на связь в установленное время, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:16:00+03:00

2025-07-14T12:16:00+03:00

2025-07-14T12:21:00+03:00

происшествия

магадан

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Вертолёт Ми-8, летевший в Магадан, не вышел на связь в установленное время, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре."Да, (вертолет - ред.) не вышел на связь в установленное время", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

https://ria.ru/20250714/vertolet-2028989420.html

магадан

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, дальневосточная транспортная прокуратура