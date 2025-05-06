https://ria.ru/20250506/chukotka-2015186459.html

На Чукотке аварийно сел вертолет с пассажирами на борту

На Чукотке аварийно сел вертолет с пассажирами на борту - РИА Новости, 06.05.2025

На Чукотке аварийно сел вертолет с пассажирами на борту

На Чукотке аварийно сел вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту из-за срабатывания датчика падения давления масла, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:43:00+03:00

2025-05-06T04:43:00+03:00

2025-05-06T05:28:00+03:00

происшествия

чукотка

чукотский автономный округ

анадырь

дальневосточная транспортная прокуратура

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. На Чукотке аварийно сел вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту из-за срабатывания датчика падения давления масла, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка по факту аварийной посадки воздушного судна. По предварительным данным, сегодня на борту воздушного судна Ми-8, выполнявшего рейс Марково-Анадырь в Чукотском автономном округе, сработал датчик падения давления масла. Командиром воздушного судна было принято решение об отключении одного двигателя", — говорится в заявлении.В 12.07 (3.07 мск) борт благополучно приземлился в Анадыре. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждений у летательного аппарата также не зафиксировали.Региональная транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и даст необходимую оценку.

https://ria.ru/20250318/vertolet-2005662219.html

https://ria.ru/20250220/stavropol-2000590954.html

чукотка

чукотский автономный округ

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, анадырь, дальневосточная транспортная прокуратура, ми-8 амтш