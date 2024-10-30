https://ria.ru/20241030/mi-8-1980871571.html

Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае

Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024

Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае

Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:45

2024-10-30T11:45

2024-10-30T11:46

происшествия

хабаровский край

ми-8 амтш

тугуро-чумиканский район

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На борту Ми-8 компании "Универсал" находились три члена экипажа и 18 пассажиров", - сказал собеседник агентства.По его словам, воздушное судно летело в населенный пункт Бриакан."Совершил вынужденную посадку по техническим причинам, все живы и здоровы", - заключил он.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, ми-8 амтш, тугуро-чумиканский район