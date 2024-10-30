https://ria.ru/20241030/mi-8-1980871571.html
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае
Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:45
2024-10-30T11:45
2024-10-30T11:46
происшествия
хабаровский край
ми-8 амтш
тугуро-чумиканский район
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На борту Ми-8 компании "Универсал" находились три члена экипажа и 18 пассажиров", - сказал собеседник агентства.По его словам, воздушное судно летело в населенный пункт Бриакан."Совершил вынужденную посадку по техническим причинам, все живы и здоровы", - заключил он.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, ми-8 амтш, тугуро-чумиканский район
Происшествия, Хабаровский край, Ми-8 АМТШ, Тугуро-Чумиканский район
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае
На борту совершившего экстренную посадку в Хабаровском крае Ми-8 был 21 человек
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На борту Ми-8 компании "Универсал" находились три члена экипажа и 18 пассажиров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, воздушное судно летело в населенный пункт Бриакан.
"Совершил вынужденную посадку по техническим причинам, все живы и здоровы", - заключил он.