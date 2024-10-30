Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 30.10.2024 (обновлено: 11:46 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mi-8-1980871571.html
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае
Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:45
2024-10-30T11:46
происшествия
хабаровский край
ми-8 амтш
тугуро-чумиканский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_aa7decd63f6bc565dd1a9aed2f6cab74.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На борту Ми-8 компании "Универсал" находились три члена экипажа и 18 пассажиров", - сказал собеседник агентства.По его словам, воздушное судно летело в населенный пункт Бриакан."Совершил вынужденную посадку по техническим причинам, все живы и здоровы", - заключил он.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
хабаровский край
тугуро-чумиканский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892898799_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_5fad33fd52b87db17850deb25e6bf186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, ми-8 амтш, тугуро-чумиканский район
Происшествия, Хабаровский край, Ми-8 АМТШ, Тугуро-Чумиканский район
Появились подробности инцидента с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае

На борту совершившего экстренную посадку в Хабаровском крае Ми-8 был 21 человек

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двадцать один человек находился на борту совершившего вынужденную посадку по техническим причинам вертолета Ми-8 компании "Универсал" в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На борту Ми-8 компании "Универсал" находились три члена экипажа и 18 пассажиров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, воздушное судно летело в населенный пункт Бриакан.
"Совершил вынужденную посадку по техническим причинам, все живы и здоровы", - заключил он.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах
5 февраля, 10:28
 
ПроисшествияХабаровский крайМи-8 АМТШТугуро-Чумиканский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала