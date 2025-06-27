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В Тверской области гражданский вертолет совершил вынужденную посадку
В Тверской области гражданский вертолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 27.06.2025
В Тверской области гражданский вертолет совершил вынужденную посадку
Гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области, пострадавших нет, повреждения и обстоятельства устанавливаются, предварительно, в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:03:00+03:00
2025-06-27T14:03:00+03:00
2025-06-27T14:07:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 27 июн - РИА Новости. Гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области, пострадавших нет, повреждения и обстоятельства устанавливаются, предварительно, в двигатель попала птица, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре региона."Птица попала в двигатель… Вертолет Ми-8Т… Вынужденная посадка, повреждения устанавливаются, никто не пострадал… обстоятельства устанавливаются прокуратурой", - рассказали в транспортной прокуратуре.Собеседник уточнил, что в вертолете было шесть человек. Инцидент произошел утром в пятницу, примерно в 9.33 мск. Вертолет сел в Ржевском муниципальном округе, вне населенного пункта.По данным прокуратуры, вертолет гражданский.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, вертолет Ми-8 "Газпрома", на борту которого находились шесть человек, совершил вынужденную посадку в поле возле населенного пункта Щетинино - в 23 километрах от Ржева. Воздушное судно летело из Твери в направлении Смоленской области. "Проводятся работы по запуску заглохшего двигателя вертолёта", - добавил он.
https://ria.ru/20250517/gorno-altajsk-2017541583.html
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происшествия, ржев, тверь, смоленская область, газпром
Происшествия, Ржев, Тверь, Смоленская область, Газпром
В Тверской области гражданский вертолет совершил вынужденную посадку
В Тверской области гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку