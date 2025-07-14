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Источник: поиски Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае, могут отложить
Источник: поиски Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае, могут отложить - РИА Новости, 14.07.2025
Источник: поиски Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае, могут отложить
Метеоусловия в районе пропажи Ми-8 в Хабаровском крае ухудшаются, там сильная облачность, поиски могут отложить, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:18:00+03:00
2025-07-14T13:18:00+03:00
2025-07-14T13:53:00+03:00
происшествия
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Метеоусловия в районе пропажи Ми-8 в Хабаровском крае ухудшаются, там сильная облачность, поиски могут отложить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Метеоусловия ухудшаются. Сильная облачность", - сказал собеседник.По его словам, поиски могут отложить.В Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ РИА Новости добавили, что пока поиски продолжаются.
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происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: поиски Ми-8, пропавшего в Хабаровском крае, могут отложить
Поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 могут отложить из-за метеоусловий