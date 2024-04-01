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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 01.04.2024
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12:36 01.04.2024 (обновлено: 12:53 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/mi-8-1937074813.html
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 01.04.2024
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:36
2024-04-01T12:53
происшествия
красноярский край
туруханский район
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительным данным, 1 апреля 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший перегоночный рейс в Туруханск, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Красноярский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 14.00 (10.00 мск). Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги". На борту находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, туруханский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Красноярский край, Туруханский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 1 апреля 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший перегоночный рейс в Туруханск, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Красноярский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 14.00 (10.00 мск). Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги". На борту находились три члена экипажа.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале
20 марта, 13:03
 
ПроисшествияКрасноярский крайТуруханский районСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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