https://ria.ru/20240401/mi-8-1937074813.html

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 01.04.2024

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:36

2024-04-01T12:36

2024-04-01T12:53

происшествия

красноярский край

туруханский район

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."По предварительным данным, 1 апреля 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший перегоночный рейс в Туруханск, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Красноярский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 14.00 (10.00 мск). Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги". На борту находились три члена экипажа.

https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html

красноярский край

туруханский район

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Кирилл Волков

происшествия, красноярский край, туруханский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш