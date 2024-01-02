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История исследования Луны

История исследования Луны - РИА Новости, 02.01.2024

История исследования Луны

Эпоха изучения единственного естественного спутника Земли Луны космическими средствами началась 2 января 1959 года, когда в Советском Союзе был произведен... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:40

2024-01-02T05:40

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Эпоха изучения единственного естественного спутника Земли Луны космическими средствами началась 2 января 1959 года, когда в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-1" – первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Сблизившись с Луной 4 января, станция прошла от нее на расстоянии около шести тысяч километров и стала первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры "Луны-1" были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. Также с помощью станции было установлено отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и радиационных поясов вокруг нее.Следующая станция "Луна-2" стартовала 12 сентября 1959 года. Успешно выполнив программу научных исследований, она достигла лунной поверхности 14 сентября, врезавшись в нее со скоростью 3,3 километра в секунду. Впервые в истории был осуществлен космический полет с Земли на другое небесное тело. Исследования, проведенные "Луной-2" подтвердили данные о том, что Луна не имеет заметного магнитного поля, что вокруг нее нет радиационных поясов. 4 октября 1959 года была запущена АМС "Луна-3", которая сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Снимки, сделанные на расстоянии 60-70 тысяч километров от лунной поверхности и переданные по радиоканалу на Землю, дали первые представления о большей части этой стороны Луны.Изучение естественного спутника Земли впоследствии было продолжено с помощью советских автоматических станций серии "Зонд" и "Луна". В результате проведенных научных исследований была получена ценная научная информация, в частности, она позволила советским ученым составить первую полную карту и первый глобус Луны.Качественно новый этап в изучении природы Луны начался 3 февраля 1966 года, когда станция "Луна-9", запущенная 31 января, впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Луны. Станция передала на Землю первую в мире круговую фотопанораму лунной поверхности в районе посадки, а также произвела измерения интенсивности радиации, обусловленной воздействием космических лучей и излучением лунного грунта. По полученным снимкам были определены особенности микрорельефа поверхности Луны и, в частности, не обнаружено пыльного слоя значительной толщины. Продолжительность активного существования станции на поверхности Луны составила 75 часов.Эти исследования были продолжены автоматической станцией "Луна-13", запущенной 21 декабря 1966 года. Она совершила мягкую посадку 24 декабря вблизи западной окраины Океана Бурь в 400 километрах от места прилунения станции "Луна-9". С помощью аппаратуры "Луны-13" были проведены исследования физико-механических свойств лунного грунта. Кроме того, измерялся тепловой поток и корпускулярное излучение вблизи лунной поверхности. Со станцией "Луна-13" за трое суток было проведено восемь фототелевизионных сеансов связи. Ею были переданы три панорамы лунной поверхности, на которых хорошо просматривалось большое количество деталей.АМС "Луна 10", запущенная 31 марта 1966 года, 3 апреля вышла на орбиту вокруг Луны и стала ее первым искусственным спутником. На борту станции находился ряд научных приборов, которыми были выполнены исследования Луны и окололунного пространства. Впервые были получены данные об общем химическом составе естественного спутника Земли по характеру гамма-излучения ее поверхности. Анализ возмущений траектории станции позволил провести предварительное определение параметров гравитационного поля Луны. За время активного существования станция дважды пересекала "хвост" магнитосферы Земли, что было зафиксировано научными приборами. Связь со станцией поддерживалась до 30 мая. За 56 дней активного существования "Луна-10" совершила 460 оборотов вокруг Луны, было проведено 219 сеансов радиосвязи. Исследования Луны с орбит искусственных спутников были продолжены советскими станциями "Луна-11,-12,-14, -15". Они дали возможность получить детальные снимки больших площадей видимой и невидимой с Земли сторон Луны, уточнить ее конфигурацию, определить аномалии ее гравитационного поля, изучить метеоритную и радиационную обстановку в окрестностях Луны, а также получить общие сведения селенохимического характера. США с 1966 года по 1968 год вывели на орбиту вокруг Луны пять станций "Лунар-Орбитер" (Lunar Orbiter) и станцию "Эксплорер" (Explorer). Для посадки на Луну проводились в то же время запуски семи аппаратов "Сервейер" (Surveyor), пять из которых успешно прилунились.Три последних аппарата этой серии ("Сервейер-5, -6 и -7") имели в составе научной аппаратуры прибор для определения содержания ряда химических элементов в веществе грунта поверхности Луны. Этим было положено начало измерению химического состава лунного грунта непосредственно на поверхности Луны.Задача возвращения из космоса на Землю научных лабораторий была решена в ходе полетов советских автоматических станций "Зонд-5" (сентябрь 1968 года) и "Зонд-6" (ноябрь 1968 года). Эти аппараты, совершив облет Луны и успешно выполнив программу намеченных научных экспериментов, благополучно возвратились на Землю, совершив посадку в заданных районах земного шара. Важную роль в изучении Луны сыграли пилотируемые полеты к Луне по американской программе "Аполлон", которым предшествовал целый ряд пилотируемых запусков на орбиты искусственных спутников Земли и Луны для отработки всех необходимых для выполнения этой задачи маневров.21 декабря 1968 года был запущен американский космический корабль "Аполлон-8" (Apollo 8) с тремя астронавтами на борту, который облетел 10 раз вокруг Луны и вернулся на Землю. Экипаж космического корабля "Аполлон-10", стартовавшего в мае 1969 года и также совершившего облет Луны, во время полета отработал операции, связанные с обеспечением посадки на Луну и возвращением астронавтов на Землю. 20 июля 1969 года состоялась посадка на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США, запущенного 16 июля с мыса Кеннеди. В это время третий член экипажа оставался в орбитальном модуле. Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Астронавты провели фотографирование лунной поверхности, сбор и доставку на Землю лунных образцов. 24 июля они вернулись на Землю. Впоследствии было проведено еще пять пилотируемых полетов кораблей "Аполлон" на Луну, во время которых на ней побывали еще 10 человек. Астронавты доставили на Землю несколько сотен килограммов образцов и провели на Луне ряд исследований: измерения теплового потока, магнитного поля, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра (потока частиц, приходящих от Солнца). Одновременно проводились исследования Луны советскими АМС "Луна".24 сентября 1970 года была совершена первая автоматическая доставка на Землю лунного вещества "Луной-16". Грунтозаборное устройство, впервые примененное на станции, осуществило бурение лунной поверхности на глубину 35 сантиметров, забор грунта и транспортировку образцов в контейнер возвращаемого аппарата. Общая масса колонки грунта, доставленного "Луной-16", составила 101 грамм. 10 ноября 1970 года была запущена АМС "Луна-17", доставившая 17 ноября на Луну самоходный аппарат "Луноход-1". В ходе выполнения программы работы за 116 сеансов движения "Луноход-1" прошел расстояние 10 540 метров, что позволило детально обследовать лунную поверхность на площади 80 тысяч квадратных метров. Максимальная скорость движения составляла два километра в час. За это время на Землю было передано 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения. В течение всего срока активного существования лунохода регулярно проводились измерения физико-механических свойств лунного грунта. С помощью автоматической спектрометрической аппаратуры РИФМА была получена информация о химическом составе лунного грунта – в своем составе он имел следующие элементы: кремний (20%), железо (12%), кальций (8%), алюминий (7%), магний (7%), титан (<4%) и калий (<1%).Эксперименты по лазерной локации Луны с помощью уголкового отражателя, проведенные в Советском Союзе и во Франции, позволили получить высокоточные измерения параметров системы Земля – Луна: в первых же опытах расстояние до лазерного отражателя было измерено с ошибкой, не превышающей +3 метра. Последний сеанс с луноходом состоялся 14 сентября 1971 года. Затем наступила лунная ночь, после которой 30 сентября аппарат не вышел на связь. 14 февраля 1972 года с космодрома Байконур была запущена АМС "Луна-20", которая доставила на Землю образцы лунного грунта массой 55 грамм. В январе 1973 года АМС "Луна-21" доставила на Луну самоходный аппарат "Луноход-2" для проведения научных исследований на лунной поверхности. На поверхности Луны "Луноход-2" проработал с 18 января по 10 мая 1973 года. "Луноход-2" прошел расстояние 37 километров, в 3,5 раза большее, чем путь, пройденный первым самоходным аппаратом "Луноход-1". За это время на Землю было передано 93 телефотометрических панорамы и около 89 тысяч снимков малокадрового телевидения, проводились измерения химического состава лунного грунта, магнитные измерения. В мае 1974 года была запущена АМС "Луна-22", которая по поставленным задачам, конструкции и составу бортовой аппаратуры практически повторила станцию "Луна-19". Общее время активного существования станции "Луна-22" составило 18 месяцев, что в шесть раз превысило запланированное программой полета. Было проведено четыре сеанса картографирования поверхности Луны. Полученные телевизионные панорамы отличались высоким разрешением и хорошим качеством. Одновременно со съемкой с помощью высотомера проводилось подробное изучение характера рельефа исследуемых участков с помощью радиовысотомера "Вега" и определялся химический состав лунных пород по их гамма-излучению. 28 октября 1974 года была запущена АМС "Луна-23". 6 ноября "Луна-23" совершила посадку на поверхность Луны. Посадка произошла на участке лунной поверхности с неблагоприятным рельефом, вследствие чего было повреждено грунтозаборное устройство, обеспечивающее взятие образцов лунных пород с глубины до 2,5 метров. Поэтому запланированные операции по бурению и забору лунного грунта не проводились. В течение трех последующих суток работа со станцией на поверхности Луны осуществлялась по сокращенной программе, включавшей отработку новых элементов конструкции и оборудования автоматических лунных станций. 9 ноября работа с АМС "Луна-23" была прекращена. В августе 1976 года стартовала станция "Луна-24", ставшая последним космическим аппаратом, запущенным к Луне в СССР. Главным результатом ее полета стала доставка на Землю образцов лунного грунта массой 170 грамм, при этом номинальное погружение буровой коронки в грунт соответствовало 225 сантиметрам, а фактическая длина колонки составила около 160 сантиметров.Таким образом, доставленные на Землю образцы лунного грунта завершили серию проб: Море Изобилия ("Луна-16"), его древнее материковое обрамление ("Луна-20"), геологический разрез Моря Кризисов ("Луна-24"). Программы освоения Луны были свернуты почти одновременно в СССР и США в середине 1970-х годов. Летать на естественный спутник Земли оказалось очень дорого, кроме того, было непонятно, зачем это нужно.В январе 1990 году Япония стала третьей страной, начавшей изучение Луны с помощью орбитальных станций. Полет экспериментального КА MUSES-A (Hiten-Hagoromo) оказался удачным. В августе 1997 году планировалось запустить более сложный аппарат LUNAR-A, однако на этот раз по разным причинам почти готовый аппарат более чем на десять лет "застрял" на Земле, и в январе 2007 года было решено вообще отказаться от его запуска. Однако лунная программа не была полностью свернута, и в сентябре 2007 года к Луне отправился очередной орбитер под названием KAGUYA, созданный в рамках проекта SELENE. Дистанционное зондирование Луны с окололунной орбиты также проводилось двумя американскими космическими аппаратами "Клементина" (Clementine, 1994) и "Лунар проспектор" (Lunar Prospector, 1998-1999), а также космическим аппаратом "Смарт-1" (SMART-1, Small Mission for Advanced Research in Technology, 2003-2006) Европейского космического агентства. Благодаря работе "Смарт-1" ученым впервые удалось обнаружить присутствие кальция и магния на Луне, а также произвести картографические съемки лунной поверхности, включая ее темную сторону. В начале XXI века в проведение лунных исследований с помощью искусственных лунных спутников включились Китай и Индия.Разработка лунной программы Китая, впоследствии названной "Чанъэ" (богиня Луны в китайской мифологии), началась в конце 1990-х годов. В 2004 году готовый план приняли к реализации, и тогда же начались первые работы. Китайская программа зондирования Луны включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.В октябре 2007 года был запущен первый китайский лунный спутник "Чанъэ-1", который проработал на орбите Луны 16 месяцев и успешно прилунился в марте 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны. 1 октября 2010 года был запущен спутник "Чанъэ-2", одной из основных задач которого был сбор необходимых сведений для осуществления успешной посадки космических аппаратов на поверхность Луны. Завершив работу по передаче снимков высокого разрешения лунной поверхности, 13 декабря 2012 года "Чанъэ-2" пролетел мимо астероида Таутатис и сделал его снимки. В 2013 году Китай направил на Луну луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"). Он находился на борту посадочного модуля "Чанъэ-3", который сел на спутник Земли в кратере Залив радуги 14 декабря 2013 года. Луноход осуществлял исследование лунной поверхности в течение 31 месяца, превысив расчетный период работы на 19 месяцев. За это время он смог выполнить большое количество сложных миссий, в том числе впервые сделать снимки геологических слоев Луны. 3 августа 2016 года стало известно, что он прекратил свою работу. В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Для этого в мае 2018 года был запущен уникальный спутник связи "Цюэцяо" ("Сорочий мост"), способный поддерживать связь между аппаратом "Чанъэ-4", первой миссией на обратной стороне Луны, и центром управления полетов в Пекине. В июне он успешно вышел в точку Лагранжа L2 над обратной стороной Луны и стал первым в мире спутником, функционировавшим на этой гало-орбите. Стартовавший 7 декабря 2018 года аппарат "Чанъэ-4", состоявший из стационарной лунной станции и лунохода ("Юйту-2"), 3 января 2019 года совершил посадку на дно кратера Карман, расположенного в приполярных южных широтах обратной стороны Луны. Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались. "Юйту-2" также обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные глобулы во время исследования обратной стороны Луны. По данным на февраль 2022 года "Юйту-2" преодолел более 1000 метров по поверхности обратной стороны Луны. 24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 грамм лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию. Планируется, что в 2024 году будет запущен зонд "Чанъэ-6". Высадка китайского экипажа на Луну, согласно заявленным Пекином планам, станет возможна к 2030 году.Лунная программа Индии началась в октябре 2008 года с запуска первого индийского лунного зонда "Чандраян-1" (Chandrayaan 1), который проработал на орбите Луны 312 дней до 29 августа 2009 года, совершив 3,4 тысячи витков вокруг нее и передав на Землю тысячи фотографий поверхности и данные о химическом составе Луны. Он установил, что в северных полярных кратерах Луны на глубине залегают огромные глыбы льда. Только по результатам его миссии количество воды, захороненной в грунте северного полюса Луны, было оценено минимум в 600 миллионов тонн. В 2019 году Индия отправила к спутнику Земли космический аппарат "Чандраян-2", который вышел на орбиту Луны 20 августа. Индийский спускаемый модуль "Викрам" с небольшим шестиколесным ровером "Прагьян" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны, но 7 сентября он совершил жесткую посадку и связь с ним была потеряна. 14 июля 2023 года была запущена автоматическая космическая станция "Чандраян-3", которая вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед успешной посадкой на южном полюсе Луны 23 августа. В тот же день индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну – после СССР, США и КНР – и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Планировалось, что оснащенный различным исследовательским оборудованием луноход проведет анализа поверхности естественного спутника Земли.Эксперименты с приборами на его борту продолжались до 2 сентября, после чего ученые сообщили о том, что луноход выполнил свои задачи и переведен в спящий режим до 22 сентября, когда настанет новый лунный день. В назначенный для пробуждения аппаратов день космическое агентство Индии сообщило, что не может установить связь с аппаратами, но продолжит свои попытки. К 2035 году Индия планирует создать собственную космическую станцию, а к 2040 – отправить своего астронавта на Луну.Руководство США долго не могло определиться с дальнейшей целью лунной программы. В 2004 году Джордж Буш-младший "возобновил" лунную программу, которая получила имя "Созвездие" (Constellation). В рамках новой программы космических исследований, среди прочего, предусматривалось возвращение американских астронавтов на Луну не позже 2020 года. НАСА подготовило план детального исследования поверхности Луны с помощью нескольких автоматических станций, которым предстоит работать на орбите и на поверхности Луны. Первыми автоматами, которые начали обеспечивать возобновление пилотируемых полетов на Луну, стали зонды Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и небольшой аппарат Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (LCROSS), запущенные 18 июня 2009 года. Вместе с зондами до Луны добралась последняя разгонная ступень ракеты "Центавр", которая 9 октября врезалась в лунную поверхность в районе кратера Кабеус, в месте, куда никогда не заглядывает Солнце, а температура ниже, чем на полюсах Плутона.Одним из главных открытий зонда LRO стало то, что ему совместно с зондом LCROSS удалось найти следы воды в кратере Кабеус на южном полюсе Луны. Кроме того, LRO нашел своеобразные зоны вечной мерзлоты, куда не попадают лучи Солнца и где лед, в теории, должен существовать вечно, а в 2012 году обнаружил лед и в светлых частях кратеров. Следующей миссией стал запуск в сентябре 2011 года двух аппаратов GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), предназначенных для составления карты гравитационного поля Луны. Очередным зондом стал аппарат LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) для изучения экзосферы и пылевой оболочки Луны, стартовавший 7 сентября 2013 года. Аппарат LADEE 20 ноября вышел на низкую окололунную орбиту – от 12 до 60 километров над поверхностью спутника Земли, и начал выполнять основную научную программу по изучению разреженной атмосферы Луны. Он проработал 128 суток. 18 апреля 2014 года LADEE прекратил свое существование после соударения с поверхностью Луны. В 2010 году президент США Барак Обама решил сократить бюджет НАСА на лунную программу.В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении лунной программы, которая получила название "Артемида". Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" – беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года, планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" заявлен на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА, может задержаться до 2026 года.США в рамках лунной программы заявили о необходимости международного взаимодействия через так называемые Соглашения Артемиды (Artemis Accords). К настоящему времени НАСА заключило такие соглашения с более чем двумя десятками стран, в том числе Канадой, Японией, ОАЭ, Великобританией и Германией. Российские ученые в 1995 году ученые заявили о необходимости возвращения к исследованиям Луны. В 1997 году был утвержден план, предусматривающий запуск к Луне в 2000 году в рамках проекта "Луна-Глоб". В 1998 году ввиду сложной финансовой ситуации руководством Совета РАН по космосу было принято решение отложить реализацию проекта "Луна-Глоб" на период после 2005 года.В 2005 году проект "Луна-Глоб" возобновился. Согласно изначальным планам, проект представлял собой создание целой сети космических аппаратов для изучения сейсмической ситуации на Луне. Позже было решено сосредоточиться на создании одного аппарата, а его главной задачей стала отработка мягкой высокоточной посадки на спутник Земли. По результатам такого решения в начале 2013 года был дан старт разработке новой АМС с иной архитектурой, другими целями и задачами. Тогда же появилось и новое название "Луна-25" – по аналогии с предыдущими экспедициями.В течение нескольких следующих лет НПО им. Лавочкина и другие организации определили технический облик станции, а также выполнили разработку проекта. Параллельно создавались научные приборы. С 2016 года проводились разнообразные испытания отдельных компонентов и макетов различного назначения. Основную часть проектных и иных работ по самой станции и ее приборному оснащению удалось завершить в 2019-2020 годах.Изначально для запуска АМС первой версии планировалось использовать ракету-носитель "Союз-2". Однако кардинальный пересмотр проекта в 2011-2012 годах привел к замене носителя. "Союз-2" не полностью соответствовал обновленным требованиям, и вместо него решили использовать изделие "Зенит-2". Дальнейшее развитие проекта привело к новым изменениям. В середине 2010-х годов утвердили окончательный вариант миссии, предусматривающий применение ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Полететь к спутнику Земли "Луна-25" должна была еще в 2015 году, но запуск неоднократно переносился.В мае 2022 году Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда "Роскосмос", заявил, что запуск лунной миссии "Луна-25" намечен на конец сентября, однако позднее был перенесен на 2023 год. В пресс-службе "Роскосмоса" отметили, что причина переноса – несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик – Концерн "Вега") требованиям технического задания. В феврале 2023 года руководитель госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что проблемный прибор доработали, станция готова и надо только дождаться пускового окна, когда Луна ближе всего к Земле. 11 августа 2023 года ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный. 16 августа аппарат вышел на окололунную орбиту. 19 августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны – 21 августа. Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП: двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, аппарат врезался в спутник Земли. В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата "Луна-26" и посадочной станции "Луна-27". Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта. Лунная программа России рассчитана до 2040 года и включает в себя три этапа: "Вылазка", "Форпост" и "База". "Вылазка" охватывает период до 2025 года и предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля "Орел" и беспилотные облеты на нем Луны. Помимо этого, планируется исследование спутника Земли автоматическими станциями серии "Луна", а также начало строительство сверхтяжелой ракеты "Енисей" для пилотируемых полетов к Луне на втором этапе.Второй этап – "Форпост" – рассчитан на период 2025-2035 годов. Он предполагает отработку средств доступа на поверхность Луны. В частности, пилотируемые полеты с облетом в 2028 году и после 2030 года – высадку космонавтов на 14 суток на поверхность Луны для создания и размещения первых элементов посещаемой базы. В период 2025-2030 годов должны быть развернуты спутники связи на окололунной орбите.На финальном этапе "База" после 2035 года планируется завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры – постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий, а также создание инфраструктуры, добыча водяного льда, строительство убежищ от радиации. Предполагается создание единой системы пилотируемых и автоматических средств освоения Луны. В период 2036-2040 годов произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники. Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).В декабре 2021 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию научной лунной станции подписано.Сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.Израиль отправил в космос в конце февраля 2019 года первую автоматическую станцию "Берешит", которая достигла орбиты спутника Земли и в середине апреля потерпела аварию на заключительном этапе миссии из-за отказа двигателя во время прилунения. Израиль планирует построить новый космический аппарат "Берешит-2", который должен будет довести до конца начатое его предшественником. Проект "Берешит" считается первой частной экспедицией на Луну и самой бюджетной в истории с затратами в 100 миллионов долларов. 5 августа 2022 года с мыса Канаверал в США на ракете SpaceX Falcon 9 был запущен Южнокорейский лунный орбитальный аппарат Danuri. 28 декабря первый лунный аппарат Южной Кореи успешно вышел на орбиту спутника Земли. 11 декабря 2022 года с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX был запущен первый японский лунный посадочный модуль, который должен был стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, осуществляемого частной компанией ispace. Лунный посадочный модуль миссии Hakuto-R должен был совершить посадку на поверхность Луны 26 апреля около 01.40 по японскому времени (19.40 25 апреля мск). Однако 26 апреля связь с модулем была потеряна. Разработчики проекта компания ispace пришли к мнению, что крушение японского лунного модуля проекта Hakuto-R произошло из-за неверной оценки высоты.7 сентября 2023 года около 2.42 мск с космодрома Танэгасима на ракете-носителе Н2А был запущен японский лунный модуль SLIM, разработанный Японским аэрокосмическим агентством JAXA. Отделение лунного модуля SLIM произошло примерно через 47 минут после запуска. 25 декабря SLIM был выведен на орбиту Луны и готовится к посадке. Снижение на Луну с последующем прилунением должно начаться 20 января 2024 года в 00.00 по японскому времени (18.00 мск 19 января).Малогабаритный лунный модуль SLIM ставит своей целью посадку с точностью в пределах 100 метров. Это беспрецедентная точность посадки на небесном теле в условиях гравитации.Сообщалось, что после выхода на орбиту Луны модуль будет изучать и фиксировать ее поверхность с помощью камер навигации. Затем SLIM начнет постепенное снижение, развернется в вертикальное положение и с высоты 50 метров будет выявлять препятствия на поверхности Луны. На основании полученных результатов он, приняв горизонтальное положение, сам подыщет себе безопасное и удобное место для посадки и самостоятельно проведет свою навигацию. Непосредственно перед прилунением он выпустит маленький зонд. SLIM принесет с собой два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, как пояснили представители агентства после запуска модуля, предстоит также проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.Если посадка модуля пройдет успешно, Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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