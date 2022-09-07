https://ria.ru/20220907/luna-1815141198.html
"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне
"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне - РИА Новости, 07.09.2022
"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне
Запуск "Луны-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности возможен с июля по август 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:15
2022-09-07T14:15
2022-09-07T14:26
роскосмос
луна
юрий борисов (роскосмос)
земля
концерн "вега"
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запуск "Луны-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности возможен с июля по август 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Это будет первая почти за полвека отечественная миссия к естественному спутнику Земли."Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)", - говорится в сообщении.Уточняется, что аппарат в этом году можно запустить только в пусковое "астрономическое окно" с мая по сентябрь. Однако это не представляется возможным из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего, как подчеркивается, в состав "Роскосмоса"."Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик – Концерн "Вега") требованиям технического задания", - рассказали в "Роскосмосе".Отмечается, что сейчас НПО имени Лавочкина и кооперация, участвующая в проекте, ведет анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что пуск "Луны-25" перенесен на следующий год.Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен состояться до конца 2022 года.Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
https://ria.ru/20220903/raketa-1814267072.html
https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html
https://ria.ru/20220808/luna-1808122153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, луна, юрий борисов (роскосмос), земля, концерн "вега"
Роскосмос, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Земля, Концерн "Вега"
14:15 07.09.2022 (обновлено: 14:26 07.09.2022)
"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне
В "Роскосмосе" заявили, что пуск "Луны-25" может состояться в июле-августе 2023 года
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запуск "Луны-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности возможен с июля по август 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Это будет первая почти за полвека отечественная миссия к естественному спутнику Земли
.
"Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аппарат в этом году можно запустить только в пусковое "астрономическое окно" с мая по сентябрь. Однако это не представляется возможным из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего, как подчеркивается, в состав "Роскосмоса".
"Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик – Концерн "Вега
") требованиям технического задания", - рассказали в "Роскосмосе".
Отмечается, что сейчас НПО имени Лавочкина и кооперация, участвующая в проекте, ведет анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
сообщил, что пуск "Луны-25" перенесен на следующий год.
Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен состояться до конца 2022 года.
Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны
.