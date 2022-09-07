https://ria.ru/20220907/luna-1815141198.html

"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне

"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне - РИА Новости, 07.09.2022

"Роскосмос" объявил новую дату запуска первой за 50 лет миссии к Луне

Запуск "Луны-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности возможен с июля по август 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:15

2022-09-07T14:15

2022-09-07T14:26

роскосмос

луна

юрий борисов (роскосмос)

земля

концерн "вега"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запуск "Луны-25" после устранения неполадок с прибором измерения скорости и дальности возможен с июля по август 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Это будет первая почти за полвека отечественная миссия к естественному спутнику Земли."Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)", - говорится в сообщении.Уточняется, что аппарат в этом году можно запустить только в пусковое "астрономическое окно" с мая по сентябрь. Однако это не представляется возможным из-за технических трудностей, связанных с прибором производителя, не входящего, как подчеркивается, в состав "Роскосмоса"."Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик – Концерн "Вега") требованиям технического задания", - рассказали в "Роскосмосе".Отмечается, что сейчас НПО имени Лавочкина и кооперация, участвующая в проекте, ведет анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что пуск "Луны-25" перенесен на следующий год.Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен состояться до конца 2022 года.Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

https://ria.ru/20220903/raketa-1814267072.html

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, луна, юрий борисов (роскосмос), земля, концерн "вега"