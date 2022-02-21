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https://ria.ru/20220221/zond-1774070182.html
Зонд "Чанъэ-4" КНР обнаружил стеклянные глобулы на обратной стороне Луны
Зонд "Чанъэ-4" КНР обнаружил стеклянные глобулы на обратной стороне Луны - РИА Новости, 21.02.2022
Зонд "Чанъэ-4" КНР обнаружил стеклянные глобулы на обратной стороне Луны
Луноход "Юйту-2" китайского зонда "Чанъэ-4" обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные глобулы во время исследования обратной стороны Луны. Эта... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:22
2022-02-21T14:22
россия-китай: главное
китай
луна
чанъэ-4
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МОСКВА, 21 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Луноход "Юйту-2" китайского зонда "Чанъэ-4" обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные глобулы во время исследования обратной стороны Луны. Эта находка может помочь выявить раннюю историю ударных воздействий на поверхность Луны.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Bulletin, луноход "Юйту-2" сделал снимки двух полупрозрачных глобул с помощью панорамной камеры.Данные о составе глобул не были получены. Но их уникальная морфология и характеристики местности позволяют предположить, что они, скорее всего, не вулканического происхождения и не занесены с других планетарных тел, а являются составляющим компонентом ударного стекла - закаленными анортозитовыми расплавами, образующимися во время кратерных процессов.Лунные анортозиты - одна из основных пород, входящих в состав лунной поверхности, сформировавшихся в результате кристаллизации лунной магмы.По словам исследователей, глобулы отличаются от стеклянных шариков, отобранных миссиями "Аполлон", тем, что они больше по размеру и обладают окраской матового черного цвета.Ученые пришли к выводу, что стеклянные глобулы будут в изобилии встречаться в лунном нагорье, представляя собой перспективные объекты для отбора проб, которые могут раскрыть раннюю историю ударных воздействий на спутник Земли.Зонд "Чанъэ-4", который был запущен 8 декабря 2018 года, совершил первую в мире мягкую посадку в районе кратера Фон Карман бассейна Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. "Юйту-2" уже преодолел более 1000 метров по поверхности обратной стороны Луны.
https://ria.ru/20220216/kosmonavt-1773130945.html
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Артем Смирнов
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китай, луна, чанъэ-4
14:22 21.02.2022
 

Зонд "Чанъэ-4" КНР обнаружил стеклянные глобулы на обратной стороне Луны

CC BY 2.0 / CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill / Луноход "Юйту-2" на Луне
Луноход Юйту-2 на Луне - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
CC BY 2.0 / CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill /
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МОСКВА, 21 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Луноход "Юйту-2" китайского зонда "Чанъэ-4" обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные глобулы во время исследования обратной стороны Луны. Эта находка может помочь выявить раннюю историю ударных воздействий на поверхность Луны.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Bulletin, луноход "Юйту-2" сделал снимки двух полупрозрачных глобул с помощью панорамной камеры.
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Данные о составе глобул не были получены. Но их уникальная морфология и характеристики местности позволяют предположить, что они, скорее всего, не вулканического происхождения и не занесены с других планетарных тел, а являются составляющим компонентом ударного стекла - закаленными анортозитовыми расплавами, образующимися во время кратерных процессов.
Лунные анортозиты - одна из основных пород, входящих в состав лунной поверхности, сформировавшихся в результате кристаллизации лунной магмы.
По словам исследователей, глобулы отличаются от стеклянных шариков, отобранных миссиями "Аполлон", тем, что они больше по размеру и обладают окраской матового черного цвета.
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Ученые пришли к выводу, что стеклянные глобулы будут в изобилии встречаться в лунном нагорье, представляя собой перспективные объекты для отбора проб, которые могут раскрыть раннюю историю ударных воздействий на спутник Земли.
Зонд "Чанъэ-4", который был запущен 8 декабря 2018 года, совершил первую в мире мягкую посадку в районе кратера Фон Карман бассейна Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. "Юйту-2" уже преодолел более 1000 метров по поверхности обратной стороны Луны.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЛунаЧанъэ-4
 
 
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