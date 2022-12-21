https://ria.ru/20221221/luna-1840178767.html
Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны
Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны - РИА Новости, 21.12.2022
Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны
Межправительственное соглашение России и Китая по созданию научной лунной станции уже подписано, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:58
2022-12-21T10:58
2022-12-21T11:18
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Межправительственное соглашение России и Китая по созданию научной лунной станции уже подписано, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы перейдём к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнёрами – это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области", - сказал Борисов в эфире "России 24".Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В декабре этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию.МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
https://ria.ru/20221124/baza-1833942866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, китай, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
10:58 21.12.2022 (обновлено: 11:18 21.12.2022)
Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны
Глава "Роскосмоса" Борисов: Россия и Китай подписали соглашение о работах по изучению Луны
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Межправительственное соглашение России и Китая по созданию научной лунной станции уже подписано, заяви
л глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы перейдём к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнёрами – это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области", - сказал Борисов в эфире "России 24".
Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В декабре этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что межправительственное соглашение России и Китая по созданию МНЛС подготовлено к подписанию.
МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.