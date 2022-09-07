https://ria.ru/20220907/luna-1815102998.html
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год - РИА Новости, 07.09.2022
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год
Запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне "Луна-25" перенесен на 2023 год, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:50
2022-09-07T12:50
2022-09-07T13:02
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юрий борисов (роскосмос)
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восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне "Луна-25" перенесен на 2023 год, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."К сожалению", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен был состояться до конца 2022 года. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220703/luna-1799906907.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, луна, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владивосток, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Космос - РИА Наука, Луна, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Владивосток, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
12:50 07.09.2022 (обновлено: 13:02 07.09.2022)
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год
Глава "Роскосмоса" Борисов объявил о переносе миссии "Луна-25" на 2023 год