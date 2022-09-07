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"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год - РИА Новости, 07.09.2022
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"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год - РИА Новости, 07.09.2022
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год
Запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне "Луна-25" перенесен на 2023 год, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:50
2022-09-07T13:02
космос - риа наука
луна
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне "Луна-25" перенесен на 2023 год, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."К сожалению", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен был состояться до конца 2022 года. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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космос - риа наука, луна, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), владивосток, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Космос - РИА Наука, Луна, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Владивосток, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
12:50 07.09.2022 (обновлено: 13:02 07.09.2022)
 
"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год

Глава "Роскосмоса" Борисов объявил о переносе миссии "Луна-25" на 2023 год

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСуперлуние
Суперлуние - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне "Луна-25" перенесен на 2023 год, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"К сожалению", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Запуск аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный переносился неоднократно. Последний раз сообщалось, что он должен был состояться до конца 2022 года. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Член экипажа миссии SIRIUS-2021 инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов перед началом международного изоляционного эксперимента по имитации полета и высадке на Луну - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:43Наука
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
 
Космос - РИА НаукаЛунаРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)ВладивостокРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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