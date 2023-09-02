https://ria.ru/20230902/lunokhod-1893871869.html

Луноход миссии "Чандраян-3" перевели в спящий режим до 22 сентября

Луноход миссии "Чандраян-3" перевели в спящий режим до 22 сентября - РИА Новости, 02.09.2023

Луноход миссии "Чандраян-3" перевели в спящий режим до 22 сентября

Луноход индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи на поверхности Луны и переведен в спящий режим до 22 сентября, сообщила Индийская РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T20:34

2023-09-02T20:34

2023-09-02T20:36

луна

индийская организация космических исследований

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в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Луноход индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи на поверхности Луны и переведен в спящий режим до 22 сентября, сообщила Индийская организация космических исследований в соцсети X (бывшая Twitter)."Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим", - говорится в сообщении организации.Приемник солнечной энергии останется во включенном состоянии и ориентирован на получение света при следующем восходе солнца, который ожидается 22 сентября 2023 года, когда луноход должен снова проснуться. Отмечается, что в случае успешного пробуждения, аппарат будет выполнять новые задачи, в противном случае он навсегда останется на Луне в качестве "лунного посла Индии".Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20230902/solntse-1893806957.html

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луна, индийская организация космических исследований, космос - риа наука, в мире