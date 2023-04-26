https://ria.ru/20230426/hakuto-r-1867758895.html

Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии

Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии - РИА Новости, 26.04.2023

Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии

Японский модуль Hakuto-R, скорее всего, совершил жесткую посадку на Луну, успешное прилунение и установка связи невозможны, говорится в пресс-релизе компании... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:44

2023-04-26T03:44

2023-04-26T10:15

луна

канаверал

оаэ

центр управления полетами

spacex

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ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Японский модуль Hakuto-R, скорее всего, совершил жесткую посадку на Луну, успешное прилунение и установка связи невозможны, говорится в пресс-релизе компании ispace, которая реализует проект.Специалисты Центра управления полетами подтвердили, что посадочный модуль в момент финального приближения к поверхности Луны находился в вертикальном положении. После запланированного времени прилунения не удалось получить никаких данных о том, что он успешно достиг спутника Земли."Инженеры ispace отслеживали уровень двигательного топлива по мере того, как он приблизился к нижней границе, а затем скорость его (модуля – ред.) снижения резко возросла. После этого произошла потеря связи. На основании этих данных была определена высокая вероятность того, что посадочный модуль в итоге совершил жесткую посадку на поверхность Луны", - отметили в компании.Ispace намерена собрать все возможные данные полета, чтобы "существенно усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии в 2024 году и третьей миссии в 2025 году".Основатель ispace Такэси Хакамада отметил, что несмотря на провал миссии, компании удалось собрать "огромное количество информации" и получить опыт, который планируется применить для второго запуска.В свою очередь президент Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Хироси Ямакава поддержал проект и пообещал продолжить сотрудничество с ispace и другими компаниями, осваивающими космос.Первый японский лунный посадочный модуль запустили 11 декабря с мыса Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который реализуется частной компанией ispace.Последний из промежуточных этапов перед прилунением – маневры по управлению в орбитальном полете – завершили 13 апреля. Внутри находился мини-луноход Rashid, разработанный ОАЭ.Если бы прилунение модуля Hakuto-R прошло успешно, Япония стала бы четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне. До сегодняшнего дня это удавалось только СССР, США и Китаю. Аппараты Индии и Израиля в 2019 году разбились при попытке прилунения. Это также стало бы первой успешной посадкой спускаемого аппарата коммерческой компании на Луне, поскольку израильский аппарат "Берешит" разбился при спуске.

https://ria.ru/20221117/luna-1832115282.html

https://ria.ru/20230426/lunokhod-1867751044.html

луна

канаверал

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луна, канаверал, оаэ, центр управления полетами, spacex