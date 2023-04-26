https://ria.ru/20230426/hakuto-r-1867758895.html
Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии
Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии - РИА Новости, 26.04.2023
Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии
Японский модуль Hakuto-R, скорее всего, совершил жесткую посадку на Луну, успешное прилунение и установка связи невозможны, говорится в пресс-релизе компании... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:44
2023-04-26T03:44
2023-04-26T10:15
луна
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оаэ
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ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Японский модуль Hakuto-R, скорее всего, совершил жесткую посадку на Луну, успешное прилунение и установка связи невозможны, говорится в пресс-релизе компании ispace, которая реализует проект.Специалисты Центра управления полетами подтвердили, что посадочный модуль в момент финального приближения к поверхности Луны находился в вертикальном положении. После запланированного времени прилунения не удалось получить никаких данных о том, что он успешно достиг спутника Земли."Инженеры ispace отслеживали уровень двигательного топлива по мере того, как он приблизился к нижней границе, а затем скорость его (модуля – ред.) снижения резко возросла. После этого произошла потеря связи. На основании этих данных была определена высокая вероятность того, что посадочный модуль в итоге совершил жесткую посадку на поверхность Луны", - отметили в компании.Ispace намерена собрать все возможные данные полета, чтобы "существенно усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии в 2024 году и третьей миссии в 2025 году".Основатель ispace Такэси Хакамада отметил, что несмотря на провал миссии, компании удалось собрать "огромное количество информации" и получить опыт, который планируется применить для второго запуска.В свою очередь президент Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Хироси Ямакава поддержал проект и пообещал продолжить сотрудничество с ispace и другими компаниями, осваивающими космос.Первый японский лунный посадочный модуль запустили 11 декабря с мыса Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который реализуется частной компанией ispace.Последний из промежуточных этапов перед прилунением – маневры по управлению в орбитальном полете – завершили 13 апреля. Внутри находился мини-луноход Rashid, разработанный ОАЭ.Если бы прилунение модуля Hakuto-R прошло успешно, Япония стала бы четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне. До сегодняшнего дня это удавалось только СССР, США и Китаю. Аппараты Индии и Израиля в 2019 году разбились при попытке прилунения. Это также стало бы первой успешной посадкой спускаемого аппарата коммерческой компании на Луне, поскольку израильский аппарат "Берешит" разбился при спуске.
https://ria.ru/20221117/luna-1832115282.html
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луна, канаверал, оаэ, центр управления полетами, spacex
Луна, Канаверал, ОАЭ, Центр управления полетами, SpaceX
Запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии
Ispace: японский модуль HAKUTO-R, вероятно, совершил жесткую посадку на Луну
ТОКИО, 26 апр – РИА Новости. Японский модуль Hakuto-R, скорее всего, совершил жесткую посадку на Луну, успешное прилунение и установка связи невозможны, говорится в пресс-релизе компании ispace, которая реализует проект.
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"Лунный посадочный модуль миссии Hakuto-R должен был совершить посадку на поверхность Луны около 01.40 по японскому времени (19.40 25 апреля мск). По состоянию на 08.00 по японскому времени (02.00 мск) 26 апреля связь между Центром управления полетом (ЦУП) и модулем была потеряна, хотя она должна была быть даже после прилунения. Было определено, что успех девятого этапа миссии более недостижим", - заявили в компании.
Специалисты Центра управления полетами подтвердили, что посадочный модуль в момент финального приближения к поверхности Луны находился в вертикальном положении. После запланированного времени прилунения не удалось получить никаких данных о том, что он успешно достиг спутника Земли.
"Инженеры ispace отслеживали уровень двигательного топлива по мере того, как он приблизился к нижней границе, а затем скорость его (модуля – ред.) снижения резко возросла. После этого произошла потеря связи. На основании этих данных была определена высокая вероятность того, что посадочный модуль в итоге совершил жесткую посадку на поверхность Луны", - отметили в компании.
Ispace намерена собрать все возможные данные полета, чтобы "существенно усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии в 2024 году и третьей миссии в 2025 году".
JAXA сообщила о сбоях в работе лунного модуля Omotenashi
Основатель ispace Такэси Хакамада отметил, что несмотря на провал миссии, компании удалось собрать "огромное количество информации" и получить опыт, который планируется применить для второго запуска.
В свою очередь президент Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Хироси Ямакава поддержал проект и пообещал продолжить сотрудничество с ispace и другими компаниями, осваивающими космос.
Первый японский лунный посадочный модуль запустили 11 декабря с мыса Канаверал с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны SpaceX. Модуль должен стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который реализуется частной компанией ispace.
Последний из промежуточных этапов перед прилунением – маневры по управлению в орбитальном полете – завершили 13 апреля. Внутри находился мини-луноход Rashid, разработанный ОАЭ.
Если бы прилунение модуля Hakuto-R прошло успешно, Япония стала бы четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне. До сегодняшнего дня это удавалось только СССР, США и Китаю. Аппараты Индии и Израиля в 2019 году разбились при попытке прилунения. Это также стало бы первой успешной посадкой спускаемого аппарата коммерческой компании на Луне, поскольку израильский аппарат "Берешит" разбился при спуске.
СМИ: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны