Рейтинг@Mail.ru
В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:58 17.10.2023 (обновлено: 14:14 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/luna-1903319358.html
В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну
В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну - РИА Новости, 17.10.2023
В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну
Индия к 2035 году планирует создать собственную космическую станцию, а к 2040 - отправить своего астронавта на Луну, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:58
2023-10-17T14:14
наука
индия
луна
нарендра моди
индийская организация космических исследований
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753546529_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_c9497f6dff9e2e3d6fd5615d2ab1df73.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Индия к 2035 году планирует создать собственную космическую станцию, а к 2040 - отправить своего астронавта на Луну, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по определению планов Индии по освоению космоса."Опираясь на успех индийских космических инициатив, включая недавние миссии "Чандраян-3" и "Адитья L1", премьер-министр дал указание, что Индия теперь должна стремиться к новым и амбициозным целям, включая создание "Индийской космической станция" к 2035 году и отправку первого индийца на Луну к 2040 году", - сообщила канцелярия премьера по итогам совещания.Отмечается, что премьер-министр также призвал индийских ученых работать над межпланетными миссиями, которые включали бы орбитальный аппарат для Венеры и посадочный модуль для Марса.В ходе встречи управление космоса Индии представило всесторонний обзор пилотируемой миссии "Гаганьян"."Участники совещания оценили готовность миссии, подтвердив ее запуск в 2025 году", - сообщила канцелярия премьера.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил получившую название "Гаганьян" миссию по самостоятельной отправке на орбиту национального экипажа. Пилотируемый космический корабль разрабатывается Индийской организацией космических исследований. Аппарат имеет массу 8,2 тонны, из которых 5,3 тонны - обитаемая капсула. Он рассчитан на экипаж из трех человек и потенциально способен стыковаться с орбитальной станцией. Аппарат должен будет работать на орбите высотой 400 километров не менее трех дней.
https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html
https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html
индия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753546529_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_63ffe9efb9125c82d19d001d3826d29b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, луна, нарендра моди, индийская организация космических исследований
Наука, Индия, Луна, Нарендра Моди, Индийская организация космических исследований
В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну

Канцелярия премьера: Индия планирует отправить астронавта на Луну к 2040 году

© NASAОкеан Бурь - крупнейшее лунное море
Океан Бурь - крупнейшее лунное море
© NASA
Океан Бурь - крупнейшее лунное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Индия к 2035 году планирует создать собственную космическую станцию, а к 2040 - отправить своего астронавта на Луну, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по определению планов Индии по освоению космоса.
"Опираясь на успех индийских космических инициатив, включая недавние миссии "Чандраян-3" и "Адитья L1", премьер-министр дал указание, что Индия теперь должна стремиться к новым и амбициозным целям, включая создание "Индийской космической станция" к 2035 году и отправку первого индийца на Луну к 2040 году", - сообщила канцелярия премьера по итогам совещания.
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25"
4 октября, 03:29
Отмечается, что премьер-министр также призвал индийских ученых работать над межпланетными миссиями, которые включали бы орбитальный аппарат для Венеры и посадочный модуль для Марса.
В ходе встречи управление космоса Индии представило всесторонний обзор пилотируемой миссии "Гаганьян".
"Участники совещания оценили готовность миссии, подтвердив ее запуск в 2025 году", - сообщила канцелярия премьера.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил получившую название "Гаганьян" миссию по самостоятельной отправке на орбиту национального экипажа. Пилотируемый космический корабль разрабатывается Индийской организацией космических исследований. Аппарат имеет массу 8,2 тонны, из которых 5,3 тонны - обитаемая капсула. Он рассчитан на экипаж из трех человек и потенциально способен стыковаться с орбитальной станцией. Аппарат должен будет работать на орбите высотой 400 километров не менее трех дней.
Индийский аппарат Прагьян. Стоп-кадр видео
Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и различные металлы
29 августа, 19:40
 
НаукаИндияЛунаНарендра МодиИндийская организация космических исследований
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала