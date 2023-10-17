https://ria.ru/20231017/luna-1903319358.html

В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну

В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну - РИА Новости, 17.10.2023

В Индии рассказали, когда планируют отправить астронавта на Луну

Индия к 2035 году планирует создать собственную космическую станцию, а к 2040 - отправить своего астронавта на Луну, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:58

2023-10-17T13:58

2023-10-17T14:14

наука

индия

луна

нарендра моди

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт – РИА Новости. Индия к 2035 году планирует создать собственную космическую станцию, а к 2040 - отправить своего астронавта на Луну, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по определению планов Индии по освоению космоса."Опираясь на успех индийских космических инициатив, включая недавние миссии "Чандраян-3" и "Адитья L1", премьер-министр дал указание, что Индия теперь должна стремиться к новым и амбициозным целям, включая создание "Индийской космической станция" к 2035 году и отправку первого индийца на Луну к 2040 году", - сообщила канцелярия премьера по итогам совещания.Отмечается, что премьер-министр также призвал индийских ученых работать над межпланетными миссиями, которые включали бы орбитальный аппарат для Венеры и посадочный модуль для Марса.В ходе встречи управление космоса Индии представило всесторонний обзор пилотируемой миссии "Гаганьян"."Участники совещания оценили готовность миссии, подтвердив ее запуск в 2025 году", - сообщила канцелярия премьера.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил получившую название "Гаганьян" миссию по самостоятельной отправке на орбиту национального экипажа. Пилотируемый космический корабль разрабатывается Индийской организацией космических исследований. Аппарат имеет массу 8,2 тонны, из которых 5,3 тонны - обитаемая капсула. Он рассчитан на экипаж из трех человек и потенциально способен стыковаться с орбитальной станцией. Аппарат должен будет работать на орбите высотой 400 километров не менее трех дней.

https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html

https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, луна, нарендра моди, индийская организация космических исследований