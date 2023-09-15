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Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в исследовании Луны - РИА Новости, 15.09.2023
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06:00 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/soglashenie-1896443056.html
Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в исследовании Луны
Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в исследовании Луны - РИА Новости, 15.09.2023
Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в исследовании Луны
Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в программе исследования Луны, став таким образом 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды"... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:00
2023-09-15T06:00
германия
луна
сша
билл нельсон
наса
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в программе исследования Луны, став таким образом 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords). "Я очень рад приветствовать Германию в семье "Соглашения Артемиды"... одним из ближайших и наиболее способных международных партнеров НАСА. Сегодняшнее подписание соглашения (между ФРГ и агентством - ред.) демонстрирует их лидерство сейчас и в будущем", - заявил глава НАСА Билл Нельсон, слова которого приводятся на сайте космического агентства. Как отмечает НАСА, Германия стала 29-й страной, которая присоединилась к "Соглашению Артемиды". В свою очередь генеральный директор Немецкого аэрокосмического центра (DLR) Вальтер Пельцер также подчеркнул, что подписание соглашения даст дополнительный импульс совместным усилиям ФРГ и США по реализации программ исследования космоса. Оно также расширит возможности для промышленности и научных исследований Германии, добавил глава DLR. США при администрации Дональда Трампа начали реализацию амбициозной программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой заявили о необходимости международного взаимодействия через так называемые Соглашения Артемиды (Artemis Accords). К настоящему времени НАСА заключило такие соглашения с более чем двумя десятками стран, в том числе Канадой, Японией, ОАЭ и Великобританией.
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германия, луна, сша, билл нельсон, наса, дональд трамп
Германия, Луна, США, Билл Нельсон, НАСА, Дональд Трамп
Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в исследовании Луны

ФРГ присоединилась к соглашению с НАСА об участии в программе исследования Луны

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в программе исследования Луны, став таким образом 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords).
«
"Я очень рад приветствовать Германию в семье "Соглашения Артемиды"... одним из ближайших и наиболее способных международных партнеров НАСА. Сегодняшнее подписание соглашения (между ФРГ и агентством - ред.) демонстрирует их лидерство сейчас и в будущем", - заявил глава НАСА Билл Нельсон, слова которого приводятся на сайте космического агентства.
Как отмечает НАСА, Германия стала 29-й страной, которая присоединилась к "Соглашению Артемиды".
В свою очередь генеральный директор Немецкого аэрокосмического центра (DLR) Вальтер Пельцер также подчеркнул, что подписание соглашения даст дополнительный импульс совместным усилиям ФРГ и США по реализации программ исследования космоса. Оно также расширит возможности для промышленности и научных исследований Германии, добавил глава DLR.
США при администрации Дональда Трампа начали реализацию амбициозной программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой заявили о необходимости международного взаимодействия через так называемые Соглашения Артемиды (Artemis Accords). К настоящему времени НАСА заключило такие соглашения с более чем двумя десятками стран, в том числе Канадой, Японией, ОАЭ и Великобританией.
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ГерманияЛунаСШАБилл НельсонНАСАДональд Трамп
 
 
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