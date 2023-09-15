Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в исследовании Луны
ФРГ присоединилась к соглашению с НАСА об участии в программе исследования Луны
© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Германия присоединилась к соглашению с НАСА об участии в программе исследования Луны, став таким образом 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords).
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"Я очень рад приветствовать Германию в семье "Соглашения Артемиды"... одним из ближайших и наиболее способных международных партнеров НАСА. Сегодняшнее подписание соглашения (между ФРГ и агентством - ред.) демонстрирует их лидерство сейчас и в будущем", - заявил глава НАСА Билл Нельсон, слова которого приводятся на сайте космического агентства.
Как отмечает НАСА, Германия стала 29-й страной, которая присоединилась к "Соглашению Артемиды".
В свою очередь генеральный директор Немецкого аэрокосмического центра (DLR) Вальтер Пельцер также подчеркнул, что подписание соглашения даст дополнительный импульс совместным усилиям ФРГ и США по реализации программ исследования космоса. Оно также расширит возможности для промышленности и научных исследований Германии, добавил глава DLR.
США при администрации Дональда Трампа начали реализацию амбициозной программы возвращения на Луну "Артемида", в рамках которой заявили о необходимости международного взаимодействия через так называемые Соглашения Артемиды (Artemis Accords). К настоящему времени НАСА заключило такие соглашения с более чем двумя десятками стран, в том числе Канадой, Японией, ОАЭ и Великобританией.