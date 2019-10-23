НАСА не нашло на Луне следов индийского модуля "Викрам", сообщил ученый

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США не смогло обнаружить на Луне следов индийского спускаемого модуля "Викрам", который 7 сентября совершил жесткую посадку на спутнике Земли, заявил агентству Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США не смогло обнаружить на Луне следов индийского спускаемого модуля "Викрам", который 7 сентября совершил жесткую посадку на спутнике Земли, заявил агентству PTI представитель американского космического агентства, учёный Ноа Петро.

Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых пока неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. Сейчас сотрудники Индийской организации космических исследований пытаются восстановить контакт с ним.

"Лунный орбитальный зонд 14 октября сделал снимки района Луны, где совершил посадку посадочный модуль "Викрам", однако на них не удалось обнаружить каких-либо следов аппарата", - сказал Петро.

В НАСА полагают, это связано с тем, что "Викрам" может находиться в тени, либо за пределами зоны поисков. "В силу своего местоположения (примерно 70 градусов южной широты) на этот участок Луны всегда падает тень", - пояснил другой представитель НАСА Джон Келлер.

"Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня, изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.