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РИА Новости
РИА Наука

НАСА не нашло на Луне следов индийского модуля "Викрам", сообщил ученый

08:48 23.10.2019 (обновлено: 12:04 23.10.2019)
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Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом "Чандраян-2"
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом "Чандраян-2". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США не смогло обнаружить на Луне следов индийского спускаемого модуля "Викрам", который 7 сентября совершил жесткую посадку на спутнике Земли, заявил агентству PTI представитель американского космического агентства, учёный Ноа Петро.
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа. "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 км произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых пока неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. Сейчас сотрудники Индийской организации космических исследований пытаются восстановить контакт с ним.
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"Лунный орбитальный зонд 14 октября сделал снимки района Луны, где совершил посадку посадочный модуль "Викрам", однако на них не удалось обнаружить каких-либо следов аппарата", - сказал Петро.
В НАСА полагают, это связано с тем, что "Викрам" может находиться в тени, либо за пределами зоны поисков. "В силу своего местоположения (примерно 70 градусов южной широты) на этот участок Луны всегда падает тень", - пояснил другой представитель НАСА Джон Келлер.
"Викрам" должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер "Прагьян" весом около 27 килограммов. Предполагалось, что последний проработает там в течение одного лунного дня, изучая минералогический и элементный состав лунной поверхности, а также регистрируя местную сейсмическую активность.
Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийским, составила порядка 125 миллионов долларов. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли.
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