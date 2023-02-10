https://ria.ru/20230210/stantsiya-1851045793.html

Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе"

Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 10.02.2023

Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе"

"Роскосмос" готов запустить автоматическую станцию "Луна-25" "хоть завтра", но пока этого не позволяет баллистика, надо ждать до лета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:35

2023-02-10T10:35

2023-02-10T10:42

наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833575756_0:698:2048:1850_1920x0_80_0_0_467d4fd062f3779ec19fa9df6e24cc05.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" готов запустить автоматическую станцию "Луна-25" "хоть завтра", но пока этого не позволяет баллистика, надо ждать до лета, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, уверенность в том, что станция полетит в 2023 году, "полная". "Пусковое окно – июль-август. Как говорится, рад бы и завтра, но баллистика такая. Все технические вопросы пройдены, лазерный дальномер, который концерн "Вега" делал, доработан. Все риски устранили, идет плановая подготовка к запуску", - сказал Борисов. Пуск первой за более чем 45 лет отечественной миссии к Луне переносился несколько раз. Последний, с 2022 на 2023 год, был связан с тем, что лазерный дальномер, необходимый для посадки, оказался несоответствующим требованиям технического задания. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221205/mishustin-1836430031.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука