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Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 10.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230210/stantsiya-1851045793.html
Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе"
Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 10.02.2023
Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе"
"Роскосмос" готов запустить автоматическую станцию "Луна-25" "хоть завтра", но пока этого не позволяет баллистика, надо ждать до лета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:35
2023-02-10T10:42
наука
юрий борисов (роскосмос)
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космос - риа наука
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" готов запустить автоматическую станцию "Луна-25" "хоть завтра", но пока этого не позволяет баллистика, надо ждать до лета, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. По его словам, уверенность в том, что станция полетит в 2023 году, "полная". "Пусковое окно – июль-август. Как говорится, рад бы и завтра, но баллистика такая. Все технические вопросы пройдены, лазерный дальномер, который концерн "Вега" делал, доработан. Все риски устранили, идет плановая подготовка к запуску", - сказал Борисов. Пуск первой за более чем 45 лет отечественной миссии к Луне переносился несколько раз. Последний, с 2022 на 2023 год, был связан с тем, что лазерный дальномер, необходимый для посадки, оказался несоответствующим требованиям технического задания. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Космос - РИА Наука
10:35 10.02.2023 (обновлено: 10:42 10.02.2023)
 
Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе"

Гендиректор "Роскосмоса" Борисов: станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году

CC BY-SA 4.0 / Pline / Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25"
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы Луна-25 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Pline /
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" готов запустить автоматическую станцию "Луна-25" "хоть завтра", но пока этого не позволяет баллистика, надо ждать до лета, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, уверенность в том, что станция полетит в 2023 году, "полная". "Пусковое окно – июль-август. Как говорится, рад бы и завтра, но баллистика такая. Все технические вопросы пройдены, лазерный дальномер, который концерн "Вега" делал, доработан. Все риски устранили, идет плановая подготовка к запуску", - сказал Борисов.
Пуск первой за более чем 45 лет отечественной миссии к Луне переносился несколько раз. Последний, с 2022 на 2023 год, был связан с тем, что лазерный дальномер, необходимый для посадки, оказался несоответствующим требованиям технического задания.
Читайте полный текст интервью >>
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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