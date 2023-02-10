10:35 10.02.2023 (обновлено: 10:42 10.02.2023)
Станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году, сообщили в "Роскосмосе"
Гендиректор "Роскосмоса" Борисов: станция "Луна-25" готова к запуску в 2023 году
CC BY-SA 4.0 / Pline / Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25"
CC BY-SA 4.0 / Pline /
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Роскосмос" готов запустить автоматическую станцию "Луна-25" "хоть завтра", но пока этого не позволяет баллистика, надо ждать до лета, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, уверенность в том, что станция полетит в 2023 году, "полная". "Пусковое окно – июль-август. Как говорится, рад бы и завтра, но баллистика такая. Все технические вопросы пройдены, лазерный дальномер, который концерн "Вега" делал, доработан. Все риски устранили, идет плановая подготовка к запуску", - сказал Борисов.
Пуск первой за более чем 45 лет отечественной миссии к Луне переносился несколько раз. Последний, с 2022 на 2023 год, был связан с тем, что лазерный дальномер, необходимый для посадки, оказался несоответствующим требованиям технического задания.
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