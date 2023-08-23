https://ria.ru/20230823/lunokhod-1891844771.html

Индийский луноход выехал на поверхность спутника Земли

Индийский луноход выехал на поверхность спутника Земли - РИА Новости, 23.08.2023

Индийский луноход выехал на поверхность спутника Земли

Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:31

2023-08-23T20:31

2023-08-23T20:31

наука

земля

луна

индия

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли, сообщила Индийская организация космических исследований. Космическое агентство распространило первую фотографию лунохода, на которой видны его колеса и аппарель спускаемого аппарата. Ранее глава Индийской организации космических исследований Сридхара Соманатх сообщил, что выход лунохода может состояться через некоторое время после посадки, это связано с тем, что спускаемый модуль "Викрам" поднял пыль при посадке. Спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту совершил посадку на Луну 23 августа в 18.04 местного времени (15.34 мск). Тем самым Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну – после СССР, США и КНР – и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Полученные с лунохода данные имеют важное значение, учитывая следы льда на южном полюсе Луны, обнаруженные в ходе миссии "Чандраяан-1" в 2009 году. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам". ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент Чандры), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерений тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области. Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха - Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.

https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html

https://ria.ru/20230823/posadka-1891824813.html

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земля, луна, индия, индийская организация космических исследований