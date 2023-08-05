Рейтинг@Mail.ru
Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/kosmos-1888374320.html
Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны
Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны - РИА Новости, 05.08.2023
Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны
Индия вывела автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны, сообщило индийское космическое агентство. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:03
2023-08-05T18:03
луна
индия
индийская организация космических исследований
twitter
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759431052_0:132:2730:1668_1920x0_80_0_0_d3169474c6e572c70730e16cae9d35ae.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг - РИА Новости. Индия вывела автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны, сообщило индийское космическое агентство.""Чандраян-3" был успешно выведен на лунную орбиту. Следующая операция (снижение орбиты) запланирована на 6 августа, около 23:00 по восточному времени", - сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter. "Чандраян-3" состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Отделение посадочной части произойдет 17 августа. Ожидается, что посадочный модуль приземлится на поверхность Луны 23 августа в 17:47 по Индии (15.17 мск). Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат " Чандраян -2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
https://ria.ru/20230731/bayden-1887487538.html
https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html
луна
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759431052_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3b396c2504663afcba065d776fe09f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, индия, индийская организация космических исследований, twitter, космос - риа наука
Луна, Индия, Индийская организация космических исследований, Twitter, Космос - РИА Наука
Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны

Индия успешно вывела автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны

© Фото : ISROПункт управления Индийской организация космических исследований
Пункт управления Индийской организация космических исследований - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : ISRO
Пункт управления Индийской организация космических исследований . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг - РИА Новости. Индия вывела автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны, сообщило индийское космическое агентство.
""Чандраян-3" был успешно выведен на лунную орбиту. Следующая операция (снижение орбиты) запланирована на 6 августа, около 23:00 по восточному времени", - сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США
31 июля, 23:56
"Чандраян-3" состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Отделение посадочной части произойдет 17 августа. Ожидается, что посадочный модуль приземлится на поверхность Луны 23 августа в 17:47 по Индии (15.17 мск).
Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2".
Индийский космический аппарат " Чандраян -2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
3 августа, 02:26
 
ЛунаИндияИндийская организация космических исследованийTwitterКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала