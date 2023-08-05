https://ria.ru/20230805/kosmos-1888374320.html

Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны

Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны - РИА Новости, 05.08.2023

Индия вывела космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны

Индия вывела автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны, сообщило индийское космическое агентство. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T18:03

2023-08-05T18:03

2023-08-05T18:03

луна

индия

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг - РИА Новости. Индия вывела автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" на орбиту Луны, сообщило индийское космическое агентство.""Чандраян-3" был успешно выведен на лунную орбиту. Следующая операция (снижение орбиты) запланирована на 6 августа, около 23:00 по восточному времени", - сообщила Индийская организация космических исследований в Twitter. "Чандраян-3" состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и лунохода. Отделение посадочной части произойдет 17 августа. Ожидается, что посадочный модуль приземлится на поверхность Луны 23 августа в 17:47 по Индии (15.17 мск). Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат " Чандраян -2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.

https://ria.ru/20230731/bayden-1887487538.html

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луна, индия, индийская организация космических исследований, twitter, космос - риа наука