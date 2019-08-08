После крушения израильской станции на Луне могли выжить тысячи тихоходок

"Коллективная" фотография Луны и Земли, полученная зондом "Берешит" с высоты в 500 километров. Архивное фото

"Коллективная" фотография Луны и Земли, полученная зондом "Берешит" с высоты в 500 километров

© Фото : SpaceIL/Yoav Landsman "Коллективная" фотография Луны и Земли, полученная зондом "Берешит" с высоты в 500 километров

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Тысячи тихоходок могли выжить на поверхности Луны в обезвоженном состоянии после аварии израильской космической станции, сообщили американские СМИ.

Первая автоматическая станция "Берешит", отправленная в космос командой SpaceIL при поддержке государства и оборонного концерна Israel Aerospace Industries, преодолела более 6,5 миллиона километров, достигла орбиты спутника Земли и потерпела аварию в апреле на заключительном этапе миссии из-за отказа двигателя во время прилунения. Благодаря полету "Берешит" Израиль уже стал седьмой страной в мире, достигшей лунной орбиты. Проект "Берешит" считается первой частной экспедицией на Луну и самой бюджетной в истории с затратами в 100 миллионов долларов.

По информации издания Wired , на борту космического аппарата была первая "лунная библиотека" - объект размером примерно с DVD, сделанный из тонких листов никеля. В мини-архиве поместились тысячи изображений книг, учебники, вся "Википедия" на английском языке, тысячи классических произведений и даже секреты магических трюков Дэвида Копперфильда.

Кроме того, некоммерческая организация Arch Mission Foundation включила туда образцы человеческого ДНК и тысячи обезвоженных тихоходок, которые могут выжить в любой среде – и даже в космосе. Они были размещены на специальной ленте, прикрепленной к библиотеке. Основатель НКО Нова Спивак уверен, что библиотека пережила аварию или вовсе не была повреждена. Компания своей целью видит создание архивов человеческих знаний, которые могут просуществовать в космосе миллионы и даже миллиарды лет.

Twitter организации сообщается, что тихоходки "были заключены в эпоксидную смолу медленного отверждения в 25 слоях никеля". Кроме того, они находятся в "состоянии глубокой приостановки активности и не могут передвигаться или размножаться на Луне". Чтобы вновь "оживить" беспозвоночных, их нужно доставить в место "с подходящей атмосферой" и затем восполнить нехватку жидкости.

Издание далее сообщает, что ученые успешно возвращали к жизни тихоходок, которые проводили до 10 лет в обезвоженном состоянии. Дело в том, что в состоянии анабиоза все метаболические процессы у них прекращаются, а вода в клетках заменяется белком.

"Мы выбрали их, потому что они особенные ... Они могут пережить практически любой катаклизм планетарного масштаба. Они могут выжить в космическом вакууме, они могут пережить радиацию", - заявил телеканалу CNN Спивак.