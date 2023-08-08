https://ria.ru/20230808/gonka-1888959544.html

Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки

Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки - РИА Новости, 08.08.2023

Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки

США не считают Россию участником новой космической гонки, в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин, заявил во вторник глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:50

2023-08-08T23:50

2023-08-08T23:50

космос - риа наука

луна

билл нельсон

наса

дональд трамп

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не считают Россию участником новой космической гонки, в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин, заявил во вторник глава НАСА Билл Нельсон. "Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-брифинге, посвященном подготовке НАСА к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии "Артемида-2". Говоря о соперничестве с Китаем в отношении исследования Луны, глава НАСА заявил, что "вполне естественно, не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса (Луны - ред.) первым". Нельсон вместе с тем пожелал успеха миссии российской автоматической станции "Луна-25", запуск которой намечен на ближайшие дни. "Мы желаем им всего хорошего", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что Россия и США взаимодействуют в космосе с 1975 года и успешно сотрудничают по программе Международной космической станции. США еще при администрации Дональда Трампа объявила о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года, планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлен на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.

https://ria.ru/20230808/raketa-1888944373.html

https://ria.ru/20230728/roskosmos-1886751259.html

луна

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, билл нельсон, наса, дональд трамп, россия, сша