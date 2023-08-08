Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки
Глава НАСА заявили, что космическая гонка идет между США и КНР, Россия в ней не участвует
© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не считают Россию участником новой космической гонки, в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин, заявил во вторник глава НАСА Билл Нельсон.
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"Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-брифинге, посвященном подготовке НАСА к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии "Артемида-2".
Говоря о соперничестве с Китаем в отношении исследования Луны, глава НАСА заявил, что "вполне естественно, не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса (Луны - ред.) первым".
Нельсон вместе с тем пожелал успеха миссии российской автоматической станции "Луна-25", запуск которой намечен на ближайшие дни. "Мы желаем им всего хорошего", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что Россия и США взаимодействуют в космосе с 1975 года и успешно сотрудничают по программе Международной космической станции.
США еще при администрации Дональда Трампа объявила о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года, планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлен на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.