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Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки - РИА Новости, 08.08.2023
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23:50 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/gonka-1888959544.html
Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки
Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки - РИА Новости, 08.08.2023
Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки
США не считают Россию участником новой космической гонки, в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин, заявил во вторник глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:50
2023-08-08T23:50
космос - риа наука
луна
билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не считают Россию участником новой космической гонки, в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин, заявил во вторник глава НАСА Билл Нельсон. "Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-брифинге, посвященном подготовке НАСА к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии "Артемида-2". Говоря о соперничестве с Китаем в отношении исследования Луны, глава НАСА заявил, что "вполне естественно, не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса (Луны - ред.) первым". Нельсон вместе с тем пожелал успеха миссии российской автоматической станции "Луна-25", запуск которой намечен на ближайшие дни. "Мы желаем им всего хорошего", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что Россия и США взаимодействуют в космосе с 1975 года и успешно сотрудничают по программе Международной космической станции. США еще при администрации Дональда Трампа объявила о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года, планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлен на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.
https://ria.ru/20230808/raketa-1888944373.html
https://ria.ru/20230728/roskosmos-1886751259.html
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космос - риа наука, луна, билл нельсон, наса, дональд трамп, россия, сша
Космос - РИА Наука, Луна, Билл Нельсон, НАСА, Дональд Трамп, Россия, США
Глава НАСА не считает Россию участником нынешней космической гонки

Глава НАСА заявили, что космическая гонка идет между США и КНР, Россия в ней не участвует

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США не считают Россию участником новой космической гонки, в ней участвует лишь Вашингтон и Пекин, заявил во вторник глава НАСА Билл Нельсон.
«
"Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-брифинге, посвященном подготовке НАСА к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии "Артемида-2".
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Вчера, 20:49
Говоря о соперничестве с Китаем в отношении исследования Луны, глава НАСА заявил, что "вполне естественно, не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса (Луны - ред.) первым".
Нельсон вместе с тем пожелал успеха миссии российской автоматической станции "Луна-25", запуск которой намечен на ближайшие дни. "Мы желаем им всего хорошего", - сказал глава НАСА, подчеркнув, что Россия и США взаимодействуют в космосе с 1975 года и успешно сотрудничают по программе Международной космической станции.
США еще при администрации Дональда Трампа объявила о начале лунной программы "Артемида", которая считается этапом в будущих полетах на Марс. Полеты к Луне будут осуществляться на корабле Orion, который выводит на орбиту ракета-носитель SLS. Изначально планировалось, что астронавты вернутся на поверхность Луны уже в 2024 году, но с приходом администрации Джозефа Байдена сроки были уточнены до 2025 года. Первая миссия "Артемида-1" - беспилотный полет на орбиту Луны, состоялась в ноябре 2022 года, планируется, что аналогичный пилотируемый орбитальный полет "Артемида-2" должен состояться в конце 2024 года. Высадка астронавтов на Луну с миссией "Артемида-3" сейчас заявлен на 2025 год, но, как признавало руководство НАСА - может задержаться до 2026 года.
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Космос - РИА НаукаЛунаБилл НельсонНАСАДональд ТрампРоссияСША
 
 
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