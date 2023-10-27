https://ria.ru/20231027/luna-26-1905529349.html
Глава "Роскосмоса" оценил возможность досрочного запуска "Луны-26"
Глава "Роскосмоса" оценил возможность досрочного запуска "Луны-26" - РИА Новости, 27.10.2023
Глава "Роскосмоса" оценил возможность досрочного запуска "Луны-26"
Досрочный запуск миссии "Луна-26" возможен при условии более тщательной и быстрой работы над проектом, это зависит от работников, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:09
2023-10-27T01:09
2023-10-27T01:09
земля
юрий борисов (роскосмос)
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 окт - РИА Новости. Досрочный запуск миссии "Луна-26" возможен при условии более тщательной и быстрой работы над проектом, это зависит от работников, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ну от чего это зависит - от того, что работать надо более тщательно, быстрее, лучше. Вот отсюда и зависит. От работников зависит", - сказал он журналистам. Ранее в октябре Борисов сообщал, что "Роскосмос" рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки стартов следующих российских межпланетных миссий "Луна-26" и "Луна-27". Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли. В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата "Луна-26" и посадочной станции "Луна-27". Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.
https://ria.ru/20231027/luna-25-1905527852.html
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земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" оценил возможность досрочного запуска "Луны-26"
Борисов: досрочный пуск "Луны-26" возможен при более тщательной работе над ней