Этапам российской лунной программы присвоили названия

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" назвала программу первых полетов российских космонавтов на Луну "Вылазкой", следующие этапы названы "Форпост" и "База". Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

Согласно объявленному тендеру по подготовке к полёту на Луну, российская пилотируемая программа разбита на три этапа. Первый из них получил название "Вылазка", второй - "Форпост", а третий - "База".