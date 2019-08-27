Этапам российской лунной программы присвоили названия

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" назвала программу первых полетов российских космонавтов на Луну "Вылазкой", следующие этапы названы "Форпост" и "База". Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.
Согласно объявленному тендеру по подготовке к полёту на Луну, российская пилотируемая программа разбита на три этапа. Первый из них получил название "Вылазка", второй - "Форпост", а третий - "База".
В ноябре 2018 года "Роскосмос" и РАН начали обсуждение программы пилотируемых полетов на Луну на перспективу до 2040 года. Концепция программы должен быть доложены руководству страны к концу осени 2019 года.