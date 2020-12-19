Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201219/luna-1590018089.html
Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым
Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым
Контейнер с лунным грунтом, доставленный китайским зондом "Чанъэ-5", успешно извлекли из капсулы и официально передали ученым для исследований, говорится в... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:30
2020-12-19T11:35
наука
луна
космос - риа наука
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589615542_0:98:3000:1786_1920x0_80_0_0_a294b4ed539dc0a2229338c1b25c7df6.jpg
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Контейнер с лунным грунтом, доставленный китайским зондом "Чанъэ-5", успешно извлекли из капсулы и официально передали ученым для исследований, говорится в сообщении Государственного космического управления КНР.Возвращаемый модуль запущенного 24 ноября китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлился в заданном районе в автономном районе Внутренняя Монголия, после он был доставлен в Пекин, где эксперты успешно извлекли контейнер с образцами грунта.Утром в субботу Государственное космическое управление провело в Пекине церемонию передачи образцов лунного грунта, доставленного миссией по исследованию Луны "Чанъэ-5". В церемонии приняли участие и другие ведомства. Образцы были переданы "наземным операционным системам, что означает переход миссии "Чанъэ-5" от инженерной фазы к научно-исследовательской", говорится в опубликованном сообщении.По первоначальным замерам, зонд доставил 1731 грамм образцов лунного грунта. Сообщается, что после безопасной транспортировки в лабораторию, эксперты наземных операционных систем займутся хранением, а также исследованием образцов лунного грунта.Китай 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
https://ria.ru/20201217/luna-1589605798.html
https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html
луна
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589615542_159:114:2674:2000_1920x0_80_0_0_3e5b95706bd22ba13a2b1721df4091be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луна, космос - риа наука, китай, сша

Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым

11:30 19.12.2020 (обновлено: 11:35 19.12.2020)
 
© REUTERS / China DailyВозвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта после приземления
Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны Чанъэ-5 с образцами лунного грунта после приземления - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / China Daily
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Контейнер с лунным грунтом, доставленный китайским зондом "Чанъэ-5", успешно извлекли из капсулы и официально передали ученым для исследований, говорится в сообщении Государственного космического управления КНР.
Возвращаемый модуль запущенного 24 ноября китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлился в заданном районе в автономном районе Внутренняя Монголия, после он был доставлен в Пекин, где эксперты успешно извлекли контейнер с образцами грунта.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 04:57
Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Утром в субботу Государственное космическое управление провело в Пекине церемонию передачи образцов лунного грунта, доставленного миссией по исследованию Луны "Чанъэ-5". В церемонии приняли участие и другие ведомства. Образцы были переданы "наземным операционным системам, что означает переход миссии "Чанъэ-5" от инженерной фазы к научно-исследовательской", говорится в опубликованном сообщении.
По первоначальным замерам, зонд доставил 1731 грамм образцов лунного грунта. Сообщается, что после безопасной транспортировки в лабораторию, эксперты наземных операционных систем займутся хранением, а также исследованием образцов лунного грунта.
Китай 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом Хаябуса-2 на астероиде Рюгу в Австралии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:44Наука
"Хаябуса-2" доставил с астероида в 50 раз больше грунта, чем ожидалось
 
НаукаЛунаКосмос - РИА НаукаКитайСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Россияне назвали лучший подарок на праздник
08:06Астроном назвал дату великого соединения Юпитера и Сатурна
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
Лента новостейМолния