https://ria.ru/20201219/luna-1590018089.html

Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым

Доставленные зондом "Чанъэ-5" образцы лунного грунта передали ученым

Контейнер с лунным грунтом, доставленный китайским зондом "Чанъэ-5", успешно извлекли из капсулы и официально передали ученым для исследований, говорится в... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:30

2020-12-19T11:30

2020-12-19T11:35

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Контейнер с лунным грунтом, доставленный китайским зондом "Чанъэ-5", успешно извлекли из капсулы и официально передали ученым для исследований, говорится в сообщении Государственного космического управления КНР.Возвращаемый модуль запущенного 24 ноября китайского зонда по исследованию Луны "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлился в заданном районе в автономном районе Внутренняя Монголия, после он был доставлен в Пекин, где эксперты успешно извлекли контейнер с образцами грунта.Утром в субботу Государственное космическое управление провело в Пекине церемонию передачи образцов лунного грунта, доставленного миссией по исследованию Луны "Чанъэ-5". В церемонии приняли участие и другие ведомства. Образцы были переданы "наземным операционным системам, что означает переход миссии "Чанъэ-5" от инженерной фазы к научно-исследовательской", говорится в опубликованном сообщении.По первоначальным замерам, зонд доставил 1731 грамм образцов лунного грунта. Сообщается, что после безопасной транспортировки в лабораторию, эксперты наземных операционных систем займутся хранением, а также исследованием образцов лунного грунта.Китай 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

https://ria.ru/20201217/luna-1589605798.html

https://ria.ru/20201218/kosmos-1589919256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, китай, сша