https://ria.ru/20231014/luna-1902732055.html

Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну

Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну - РИА Новости, 14.10.2023

Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Индию с успешной посадкой индийской космической станции на Луну и назвала это победой науки и... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:31

2023-10-14T11:31

2023-10-14T11:31

индия

луна

земля

валентина матвиенко

совет федерации рф

большая двадцатка

в мире

космос - риа наука

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Индию с успешной посадкой индийской космической станции на Луну и назвала это победой науки и технологий страны. Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20). "Посадка космической станции, сделанной в Индии, на Луну – это также огромная победа. Победа науки, технологий Индии. Это было продемонстрировано всему миру. Поздравляем вас с успешным таким большим проектом", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой. Матвиенко рассказала, что находится "под впечатлением" после посещения нового здания индийского парламента – "грандиозно, просто поражает и масштаб, и дизайн, и национальный колорит". "Это не просто новые условия работы для парламента. Это такой знак большого уважения к парламенту в стране как основному институту демократии. Мы вас поздравляем с новосельем", - подчеркнула парламентарий. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед успешной посадкой на южном полюсе Луны 23 августа. В тот же день индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли. Эксперименты с приборами на его борту продолжались до 2 сентября, после чего ученые сообщили о том, что луноход выполнил свои задачи и переведен в спящий режим.

https://ria.ru/20231003/luna-1900204707.html

https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html

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индия, луна, земля, валентина матвиенко, совет федерации рф, большая двадцатка, в мире, космос - риа наука