https://ria.ru/20231014/luna-1902732055.html
Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну
Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну - РИА Новости, 14.10.2023
Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Индию с успешной посадкой индийской космической станции на Луну и назвала это победой науки и... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:31
2023-10-14T11:31
2023-10-14T11:31
индия
луна
земля
валентина матвиенко
совет федерации рф
большая двадцатка
в мире
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894287913_0:306:1882:1365_1920x0_80_0_0_1d53e7d6ad9372f602b26622923ee7d7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Индию с успешной посадкой индийской космической станции на Луну и назвала это победой науки и технологий страны. Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20). "Посадка космической станции, сделанной в Индии, на Луну – это также огромная победа. Победа науки, технологий Индии. Это было продемонстрировано всему миру. Поздравляем вас с успешным таким большим проектом", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой. Матвиенко рассказала, что находится "под впечатлением" после посещения нового здания индийского парламента – "грандиозно, просто поражает и масштаб, и дизайн, и национальный колорит". "Это не просто новые условия работы для парламента. Это такой знак большого уважения к парламенту в стране как основному институту демократии. Мы вас поздравляем с новосельем", - подчеркнула парламентарий. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед успешной посадкой на южном полюсе Луны 23 августа. В тот же день индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли. Эксперименты с приборами на его борту продолжались до 2 сентября, после чего ученые сообщили о том, что луноход выполнил свои задачи и переведен в спящий режим.
https://ria.ru/20231003/luna-1900204707.html
https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html
индия
луна
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894287913_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d2aa16361bc41e2200863890745587c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, луна, земля, валентина матвиенко, совет федерации рф, большая двадцатка, в мире, космос - риа наука
Индия, Луна, Земля, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка, В мире, Космос - РИА Наука
Матвиенко поздравила Индию с посадкой станции на Луну
Матвиенко поздравила Индию с успешной посадкой космической станции на Луну
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
поздравила Индию с успешной посадкой индийской космической станции на Луну и назвала это победой науки и технологий страны.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20
).
Россия может сдвинуть на более ранние сроки старты следующих лунных миссий
"Посадка космической станции, сделанной в Индии, на Луну – это также огромная победа. Победа науки, технологий Индии. Это было продемонстрировано всему миру. Поздравляем вас с успешным таким большим проектом", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.
Матвиенко рассказала, что находится "под впечатлением" после посещения нового здания индийского парламента – "грандиозно, просто поражает и масштаб, и дизайн, и национальный колорит".
"Это не просто новые условия работы для парламента. Это такой знак большого уважения к парламенту в стране как основному институту демократии. Мы вас поздравляем с новосельем", - подчеркнула парламентарий.
Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед успешной посадкой на южном полюсе Луны 23 августа. В тот же день индийский луноход "Прагъян" выехал на поверхность естественного спутника Земли
. Эксперименты с приборами на его борту продолжались до 2 сентября, после чего ученые сообщили о том, что луноход выполнил свои задачи и переведен в спящий режим.
Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение "Луны-25"