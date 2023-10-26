Россия продолжит изучение Луны, заявил Путин
Путин: Россия продолжит изучение Луны, программу не будут закрывать
© ИКИ РАНОрбитальный аппарат
© ИКИ РАН
Орбитальный аппарат . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия продолжит изучение Луны, лунную программу не будут закрывать, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом "Луна-25", тщательно анализирует произошедшие ошибки и технические решения, которые планируются для дальнейших миссий. Он отметил, что нельзя допускать перерыва в лунной программе, потому что можно снова потерять накопленные компетенции.
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"Будет, будет… не планируем закрывать", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли дальше поддерживаться отечественная программа исследования Луны.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа. Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП: двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, аппарат врезался в спутник Земли.