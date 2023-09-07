https://ria.ru/20230907/slim-1894656485.html

Первый японский лунный модуль SLIM успешно вышел на заданную орбиту

Первый японский лунный модуль SLIM успешно вышел на заданную орбиту - РИА Новости, 07.09.2023

Первый японский лунный модуль SLIM успешно вышел на заданную орбиту

Первый японский лунный модуль SLIM, запущенный на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима, успешно отделился и вышел на заданную орбиту, сообщило Японское... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T03:43

2023-09-07T03:43

2023-09-07T05:32

луна

земля

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132735/21/1327352160_0:783:1662:1717_1920x0_80_0_0_269f9493a23496d189bb36a0ff8c9cf8.jpg

ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Первый японский лунный модуль SLIM, запущенный на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима, успешно отделился и вышел на заданную орбиту, сообщило Японское аэрокосмическое агентство JAXA, которое ведет трансляцию запуска.Ракета-носитель Н2А с японским лунным модулем SLIM и американским спутником XRISM стартовала около 2.42 мск. Запуск должен был состояться 26 августа, но дважды откладывался из-за погодных условий.Через 14 минут после запуска агентство сообщило о благополучном отделении спутника XRISM. Отделение лунного модуля SLIM произошло примерно через 47 минут после запуска.Через 3-4 месяца после запуска лунный модуль выйдет на орбиту Луны, а через 4-6 месяцев прилунится на ее поверхности.Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь модуль должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет перед прилунением вычислить кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставить их с данными о месте посадки так, чтобы погрешность не превышала 100 метров.Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда был важен сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить большее количество необходимой техники.После выхода на орбиту Луны модуль будет изучать и фиксировать ее поверхность с помощью камер навигации. Затем SLIM начнет постепенное снижение, развернется в вертикальное положение и с высоты 50 метров будет выявлять препятствия на поверхности Луны. На основании полученных результатов он, приняв горизонтальное положение, сам подыщет себе безопасное и удобное место для посадки и самостоятельно проведет свою навигацию. Непосредственно перед прилунением он выпустит маленький зонд. SLIM принесет с собой два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, как пояснили представители агентства после запуска модуля, предстоит также проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.Если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.

https://ria.ru/20230828/luna-1892724110.html

https://ria.ru/20230527/hakuto-r-1874576859.html

луна

земля

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, япония