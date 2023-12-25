https://ria.ru/20231225/modul-1917951590.html

Япония вывела первый исследовательский модуль на орбиту Луны

Япония вывела первый исследовательский модуль на орбиту Луны - РИА Новости, 25.12.2023

Япония вывела первый исследовательский модуль на орбиту Луны

Первый японский "умный" исследовательский модуль SLIM выведен на орбиту Луны и готовится к посадке, намеченной на 20 января, сообщило японское агентство... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T15:13

2023-12-25T15:13

2023-12-25T15:13

луна

япония

наука

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый японский "умный" исследовательский модуль SLIM выведен на орбиту Луны и готовится к посадке, намеченной на 20 января, сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). В сентябре модуль SLIM, запущенный на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима, успешно отделился и вышел на заданную траекторию. "Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) радо сообщить, что "умный" посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) был успешно выведен на лунную орбиту", - говорится в пресс-релизе JAXA. По данным агентства, снижение на Луну с последующем прилунением должно начаться 20 января 2024 года в 00.00 по японскому времени (18.00 мск 19 января). Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь модуль должен будет опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Модуль должен будет перед прилунением вычислить кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставить их с данными о месте посадки. Как пояснили разработчики проекта, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда был важен сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить большее количество необходимой техники. Теперь модуль будет изучать и фиксировать поверхность Луны с помощью камер навигации. Затем SLIM начнет постепенное снижение, развернется в вертикальное положение и с высоты 50 метров будет выявлять препятствия на поверхности Луны. На основании полученных результатов он, приняв горизонтальное положение, сам подыщет себе безопасное и удобное место для посадки и самостоятельно проведет свою навигацию. Непосредственно перед прилунением он выпустит маленький зонд. Если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.

https://ria.ru/20231225/kosmonavtika-1917941961.html

https://ria.ru/20231003/stantsiya-1900205598.html

https://ria.ru/20231225/angara-1917873814.html

луна

япония

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луна, япония, наука