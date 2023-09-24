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Индийские ученые продолжат попытки восстановить связь с луноходом - РИА Новости, 24.09.2023
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Наука
 
18:29 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/lunokhod-1898356971.html
Индийские ученые продолжат попытки восстановить связь с луноходом
Индийские ученые продолжат попытки восстановить связь с луноходом - РИА Новости, 24.09.2023
Индийские ученые продолжат попытки восстановить связь с луноходом
Индийские ученые еще две недели продолжат попытки установить связь с посадочным модулем и луноходом миссии "Чандраян-3", которые находятся на южном полюсе Луны, РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:29
2023-09-24T18:29
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Индийские ученые еще две недели продолжат попытки установить связь с посадочным модулем и луноходом миссии "Чандраян-3", которые находятся на южном полюсе Луны, заявил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх изданию Hindustan Times. "Мы не знаем, когда он "проснется". Это может быть завтра, а может быть и в последний день лунного дня. Но мы стараемся. Если посадочный модуль и луноход "проснутся", это будет большим достижением", - сказал Сомнатх. Он отметил, что главной задачей для спускаемого модуля "Викрама" и лунохода "Прагьян" будет возвращение в строй после того, как они выдержат температуру в минус 200 градусов Цельсия, которая устанавливается на Луне в течение лунной ночи. Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли. Второго января Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи на поверхности Луны и переведен в спящий режим до 22 сентября, когда настанет новый лунный день. В назначенный для пробуждения аппаратов день космическое агентство Индии сообщило, что не может установить связь с аппаратами, но продолжит свои попытки.
https://ria.ru/20230924/kapsula-1898352258.html
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космос - риа наука, луна, индия, земля, индийская организация космических исследований
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Индия, Земля, Индийская организация космических исследований
Индийские ученые продолжат попытки восстановить связь с луноходом

Индийские ученые еще две недели будут пытаться восстановить связь с луноходом

© ISROЧандраян-3 на Луне
Чандраян-3 на Луне
© ISRO
Чандраян-3 на Луне. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Индийские ученые еще две недели продолжат попытки установить связь с посадочным модулем и луноходом миссии "Чандраян-3", которые находятся на южном полюсе Луны, заявил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх изданию Hindustan Times.
«
"Мы не знаем, когда он "проснется". Это может быть завтра, а может быть и в последний день лунного дня. Но мы стараемся. Если посадочный модуль и луноход "проснутся", это будет большим достижением", - сказал Сомнатх.
Он отметил, что главной задачей для спускаемого модуля "Викрама" и лунохода "Прагьян" будет возвращение в строй после того, как они выдержат температуру в минус 200 градусов Цельсия, которая устанавливается на Луне в течение лунной ночи.
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.
Второго января Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи на поверхности Луны и переведен в спящий режим до 22 сентября, когда настанет новый лунный день. В назначенный для пробуждения аппаратов день космическое агентство Индии сообщило, что не может установить связь с аппаратами, но продолжит свои попытки.
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