Индийские ученые продолжат попытки восстановить связь с луноходом
Индийские ученые еще две недели будут пытаться восстановить связь с луноходом
© ISROЧандраян-3 на Луне
© ISRO
Чандраян-3 на Луне. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Индийские ученые еще две недели продолжат попытки установить связь с посадочным модулем и луноходом миссии "Чандраян-3", которые находятся на южном полюсе Луны, заявил председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Сомнатх изданию Hindustan Times.
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"Мы не знаем, когда он "проснется". Это может быть завтра, а может быть и в последний день лунного дня. Но мы стараемся. Если посадочный модуль и луноход "проснутся", это будет большим достижением", - сказал Сомнатх.
Он отметил, что главной задачей для спускаемого модуля "Викрама" и лунохода "Прагьян" будет возвращение в строй после того, как они выдержат температуру в минус 200 градусов Цельсия, которая устанавливается на Луне в течение лунной ночи.
Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны 23 августа. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и провел две операции по снижению орбиты перед посадкой. Индийская организация космических исследований также сообщила, что индийский луноход "Прагъян", доставленный в среду на южный полюс Луны на борту спускаемого аппарата "Викрам", выехал на поверхность естественного спутника Земли.
Второго января Индийская организация космических исследований сообщила, что луноход индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи на поверхности Луны и переведен в спящий режим до 22 сентября, когда настанет новый лунный день. В назначенный для пробуждения аппаратов день космическое агентство Индии сообщило, что не может установить связь с аппаратами, но продолжит свои попытки.