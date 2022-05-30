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Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну - РИА Новости, 30.05.2022
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Наука
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Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну - РИА Новости, 30.05.2022
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну
Запуск лунной миссии "Луна-25" намечен на конец сентября, сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:32
2022-05-30T18:32
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запуск лунной миссии "Луна-25" намечен на конец сентября, сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25", - сказал Рогозин.Ранее он сообщил, что запуск аппарата "Луна-25" с космодрома "Восточный" должен состояться до конца сентября 2022 года. До этого он сообщал, что дату пуска определят по итогам испытаний, и уточнял, что осталось только повторение теста допплеровского приемника. Рогозин также призывал не давить на инженеров, готовящих "Луну-25" к пуску.Заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявлял, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома "Восточный" намечен на 22 августа. Позднее Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.До этого планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
https://ria.ru/20220526/stantsiya-1790967215.html
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космос - риа наука, земля, луна, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
18:32 30.05.2022
 
Рогозин назвал срок запуска российского аппарата на Луну

Глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что "Луну-25" запустят в конце сентября

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛуна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии
Луна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Луна над тайгой в Таштыпском районе Хакасии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запуск лунной миссии "Луна-25" намечен на конец сентября, сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск Луна-25", - сказал Рогозин.
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Ранее он сообщил, что запуск аппарата "Луна-25" с космодрома "Восточный" должен состояться до конца сентября 2022 года. До этого он сообщал, что дату пуска определят по итогам испытаний, и уточнял, что осталось только повторение теста допплеровского приемника. Рогозин также призывал не давить на инженеров, готовящих "Луну-25" к пуску.
Заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявлял, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома "Восточный" намечен на 22 августа. Позднее Рогозин сообщил, что пуск намечен просто на третий квартал 2022 года.
До этого планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция "Луна-25" отправится к естественном спутнику Земли в июле. Главной задачей миссии будет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.
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