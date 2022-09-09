https://ria.ru/20220909/nauka-1815559306.html

Китайские ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта

Китайские ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта - РИА Новости, 09.09.2022

Китайские ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта

Китайские ученые смогли выделить новый минерал из образцов лунного грунта, доставленного на Землю в 2020 году в рамках миссии "Чанъэ-5", минерал получил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T05:53

2022-09-09T05:53

2022-09-09T10:38

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ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Китайские ученые смогли выделить новый минерал из образцов лунного грунта, доставленного на Землю в 2020 году в рамках миссии "Чанъэ-5", минерал получил название "Камень Чанъэ", сообщил в пятницу зампредседателя Национального агентства по атомной энергии КНР Дун Баотун.Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, собрал лунный грунт и уже 17 декабря приземлился на севере Китая. Вся миссия заняла 23 дня, на Землю аппарат доставил 1731 грамма грунта. "Чанъэ-5" стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны, а Китай — третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию."Новый минерал, обнаруженный в лунном грунте группой китайских ученых — исследователей естественного спутника Земли, был назван "Камень Чанъэ" в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA)", — сообщил Дун Баотун на пресс-конференции, посвященной публикации результатов исследования лунного грунта.Он добавил, что открытие этого нового минерала является крупным научным достижением Китая в области космических исследований.Дун Баотун отметил, что проект исследования Луны является одним из самых сложных и технически масштабных проектов аэрокосмической отрасли Китая, и для того, чтобы успешно реализовать миссию "Чанъэ-5", потребовалось целых 17 лет."Наша страна стала третьей после СССР и США, кто смог доставить на Землю образцы лунного грунта, а также третьей страной, обнаружившей на Луне новый минерал", — подчеркнул Дун Баотун.В свою очередь, член партийной группы Китайской национальной ядерной корпорации Ван Сюэцзюнь сообщил, что научно-исследовательская группа, получившая в свое распоряжение образцы лунного грунта, смогла выделить монокристаллическую частицу размером около 10 микрон и успешно расшифровать ее кристаллическую структуру, благодаря чему удалось подтвердить, что это действительно новый минерал."Камень Чанъэ" относится к фосфатным минералам и представляет собой столбчатый кристалл. Он стал шестым новым минералом, обнаруженным человеком на естественном спутнике Земли.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ", названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20220628/luna-1798606716.html

https://ria.ru/20220522/kosmos-1788999892.html

https://ria.ru/20220430/voda-1786285586.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

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космос - риа наука, луна, земля, китай, наука