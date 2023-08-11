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В НАСА отметили вклад России в исследования Луны - РИА Новости, 11.08.2023
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Наука
 
18:15 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/luna-1889609624.html
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны - РИА Новости, 11.08.2023
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны
НАСА отметило глобальный интерес к исследованию Луны в связи с запуском Россией лунной станции "Луна-25". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:15
2023-08-11T18:15
наука
луна
россия
земля
наса
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. НАСА отметило глобальный интерес к исследованию Луны в связи с запуском Россией лунной станции "Луна-25". "Эти миссии демонстрируют глобальный интерес к тому, чтобы (внести) свою лепту в научное понимание Луны", - прокомментировал представитель американского космического ведомства РИА Новости успешный запуск российского исследовательского аппарата "Луна-25". В НАСА отметили, что российская миссия - последняя из серии международных миссий на Луну, которая следует за успешным запуском индийскими коллегами миссии "Чандраян-3". Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск пятницу. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24". Индия запустила собственную автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" к Луне в июле, 5 августа аппарат вышел на лунную орбиту. Посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность Луны запланирована на 23 августа. Американская лунная программа, реализация которой началась при администрации Дональда Трампа, включает строительство окололунной станции, а также высадку экипажа на поверхность Луны в 2025 году. К настоящему времени была осуществлена одна миссия, "Артемида-1", - беспилотный полет на орбиту Луны, следующий, пилотируемый орбитальный полет - "Артемида-2", заявлен на 2024 год.
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
https://ria.ru/20230418/luna-1866175980.html
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луна, россия, земля, наса, дональд трамп
Наука, Луна, Россия, Земля, НАСА, Дональд Трамп
В НАСА отметили вклад России в исследования Луны

В НАСА отметили вклад России в исследования спутника из-за запуска "Луна-25"

© Николай Вдовин / РоскосмосРайоны для посадки станции "Луна-25"
Районы для посадки станции Луна-25
© Николай Вдовин / Роскосмос
Районы для посадки станции "Луна-25"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. НАСА отметило глобальный интерес к исследованию Луны в связи с запуском Россией лунной станции "Луна-25".
"Эти миссии демонстрируют глобальный интерес к тому, чтобы (внести) свою лепту в научное понимание Луны", - прокомментировал представитель американского космического ведомства РИА Новости успешный запуск российского исследовательского аппарата "Луна-25".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Посадочная станция "Луна-25" успешно стартовала. Впереди самое сложное
Вчера, 02:22
В НАСА отметили, что российская миссия - последняя из серии международных миссий на Луну, которая следует за успешным запуском индийскими коллегами миссии "Чандраян-3".
Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2.11 мск пятницу. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Еще спустя один час 10 минут станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции - проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. "Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".
Индия запустила собственную автоматическую космическую станцию "Чандраян-3" к Луне в июле, 5 августа аппарат вышел на лунную орбиту. Посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность Луны запланирована на 23 августа.
Американская лунная программа, реализация которой началась при администрации Дональда Трампа, включает строительство окололунной станции, а также высадку экипажа на поверхность Луны в 2025 году. К настоящему времени была осуществлена одна миссия, "Артемида-1", - беспилотный полет на орбиту Луны, следующий, пилотируемый орбитальный полет - "Артемида-2", заявлен на 2024 год.
Луна - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Астронавт НАСА пообещал не забывать о российских космонавтах на орбите Луны
18 апреля, 19:32
 
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