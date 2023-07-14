https://ria.ru/20230714/luna-1884160496.html

Индия успешно запустила исследовательскую миссию к Луне

Индия успешно запустила исследовательскую миссию к Луне - РИА Новости, 14.07.2023

Индия успешно запустила исследовательскую миссию к Луне

Ракета-носитель с индийской лунной миссией "Чандраян-3" и луноходом на борту успешно стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш, кадры РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:24

2023-07-14T12:24

2023-07-14T12:24

наука

луна

индия

андхра-прадеш

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Ракета-носитель с индийской лунной миссией "Чандраян-3" и луноходом на борту успешно стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш, кадры запуска были показаны в ходе трансляции, ведущейся Индийской организацией космических исследований. После выхода аппарата на окололунную орбиту посадочный модуль миссии "Чандраян-3" должен будет доставить луноход на поверхность Луны. Планируется, что оснащенный различным исследовательским оборудованием луноход проведет анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток. Запуск лунной миссии "Чандраян-3" первоначально был намечен на 2020 год, позже – на первую половину 2021 года, а потом был перенесен на август 2022 года. Изменение сроков запуска произошло на фоне пандемии COVID-19, а также реформ космического сектора Индии и внедрения новых моделей. Миссия "Чандраян-3" призвана исправить возможные ошибки, допущенные при запуске предыдущей миссии "Чандраян-2". Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа 2019 года. В сентябре того же года модуль "Викрам" должен был совершить контролируемый спуск на поверхность Луны. Снижение аппарата проходило нормально, однако на высоте 2,1 километра произошли сбой и отклонение от маршрута, детали которых до сих пор неясны. Затем связь "Викрама" с командным пунктом была потеряна. После череды безуспешных попыток сотрудники Индийской организации космических исследований прекратили прилагать усилия для восстановления связи с ним.

https://ria.ru/20230530/luna-1875182340.html

луна

индия

андхра-прадеш

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луна, индия, андхра-прадеш, индийская организация космических исследований