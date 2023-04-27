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Массовые пожары жилых строений в России в 2021-2023 годах

Массовые пожары жилых строений в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 27.04.2023

Массовые пожары жилых строений в России в 2021-2023 годах

в деревне Логоушка Кетовского района Курганской области возник крупный пожар. Его площадь увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огнем охвачены 20 жилых... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:53

2023-04-27T17:53

2023-04-27T17:53

справки

россия

пожары

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202327 апреля в деревне Логоушка Кетовского района Курганской области возник крупный пожар. Его площадь увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огнем охвачены 20 жилых домов и 20 нежилых построек; сухая растительность горит на 80 гектарах. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Проводится эвакуация людей. 25 апреля в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края из-за сильного ветра пожар перекинулся с мебельного комбината на жилые дома. Пострадали восемь домов, из них шесть – жилые. 25 апреля днем в поселке Сосьва Свердловской области начался крупный пожар. Утром 26 апреля возгорание было локализовано на девяти тысячах квадратных метрах. В негодность после пожара пришли около 120 домов, без жилья остались около 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщила, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке. 27 апреля в 16.45 (мск) открытое горение на пожаре в поселке Сосьва было ликвидировано. Помимо пожара в Сосьве, в поселке Таежный Махневского городского округа огнем было повреждено более 40 строений, в том числе 23 жилых дома. Пожар также возник в поселке Висим, где загорелись около десяти домов. Всего в результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. К тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, из них от МЧС России – 219 человек и 50 единиц техники, в том числе одно воздушное судно.10 апреля в садовом товариществе "Светлый" городского округа Сухой Лог Свердловской области после возгорания сухой травы огнем оказались охвачены 20 строений. Площадь пожара достигла 10 гектаров. В 13.00 мск пожар был локализован. Пострадавших не было. 202210 мая в результате пожара в поселке Безречный Свердловской области сгорели 14 строений. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. По информации местных властей, пожар произошел по вине людей, сжигавших в частном секторе мусор. Небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес. По словам мэра города Березовский Евгения Писцова, весь день около 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, не позволяя ему зайти обратно в населенный пункт. Несмотря на созданную мощную группировку численностью до 140 человек стихия оказалась сильнее. Из 14 уничтоженных строений в поселке – семь жилых домов. 7 мая масштабные пожары начались в населенных пунктах Красноярского края. Стихия унесла жизни восьмерых человек, еще 14 человек были госпитализировали. Уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять соцучреждений. По версии следователей, причинами стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, пал сухой травы. 2 июня пресс-служба главы Красноярского края сообщила, что все лесные пожары в регионе потушили. 7 мая в поселке Половино-Черемхово Иркутской области сгорели восемь домов, два из которых – нежилые, и малокомплектная школа, где учились 82 человека. В результате еще одного крупного пожара в садоводстве Братска погибли два человека, сгорели 35 садовых домов. Причиной обоих пожаров стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем. 7 мая в Кемеровской области более 50 домов и надворных построек загорелись в трех селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра. Жители были эвакуированы. Позднее МЧС РФ сообщило, что в селах Итат, Листвянка, Изындаево сгорели 98 жилых домов, одно административное здание. Пострадали 228 человек, в том числе четверо погибли. Всего для борьбы с огнем были привлечены 124 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.6 мая в Омской области масштабные пожары произошли в деревне Верблюжье Саргатского района, городе Называевске, поселке Новоалександровка в Советском округе города Омска, селе Азово Азовского района, деревне Барсуковка Любинского района, и три в Омском районе: в деревне Петровка, садоводстве "Радист-1" в поселке Ростовка и селе Богословка. Сильнее всего пострадал Называевск, где уничтожено 88 домов и погибли два человека. Всего в результате пожаров сгорели более 200 жилах домов. В тушении огня было задействовано 535 человек и 134 единицы техники. 27 апреля в садовом товариществе "Нива" в Кургане произошло горение сухой растительности на площади около 40 гектаров. Был введен третий, самый высокий номер сложности пожара. 28 апреля из садового товарищества "Малиновка" и прилегающих товариществ в Кургане, где из-за пала травы горели уже 55 строений на общей площади в семь тысяч квадратных метров, были эвакуированы 1,5 тысячи человек. К 29 апреля угрозу населенным пунктам удалось ликвидировать. Ситуацию, как сообщили в МЧС России, удалось взять под контроль. В результате пожара в деревне Моревское Курганской области погибла пожилая женщина. В товариществе "Малиновка" сгорело около 60 домов. 202121 августа в Самарской области огонь несанкционированного пала сухой травы на площади 0,5 гектара перешел на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе. В результате загорелись 14 строений – шесть частных жилых домов и восемь дачных построек. Были эвакуированы два человека, один из них госпитализирован. Пожар в селе был локализован на площади 750 квадратных метров. Затем огонь перекинулся на поле и национальный парк "Бузулукский бор". В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнем было уничтожено 16 строений различного назначения, в село Коноваловка – сгорело два строения. По данным ГУМЧС по региону, в тушении лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов в Борском районе были задействованы 586 человек, привлечены 130 единиц техники. На месте пожаров авиацией МЧС России сброшены более 250 тонн воды. 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. В результате пожара сгорели 31 дом и восемь хозяйственных построек. От огня удалось отстоять 225 домов.9 июля в Челябинской области в поселке Джабык лесной пожар перекинулся на 40 жилых и 23 дачных дома. Эвакуация жителей проводилась автобусами и электропоездом РЖД. Огонь от лесного пожара перекинулся также на населенный пункт Запасное Карталинского района. Были повреждены шесть жилых и два дачных строения. Погиб один человек, пострадали 18 жителей Челябинской области. В пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. 19 мая в Новгородской области в деревне Перелучи Боровичского района крупный пожар уничтожил 21 дом, в том числе часовню святого Иакова Боровичского. В шести домах люди проживали постоянно, остальные дома были дачами. Пострадавших и погибших нет. 14 мая в дачном поселке "Трест-11" Волжского района Самарской области произошло возгорание 13 дачных строений и сухой травы на общей площади два гектара. В ликвидации пожара были задействованы 25 единиц техники и более ста спасателей. При пожаре никто не пострадал. 6 мая в Омской области в деревне Каракуль Большереченского района произошел крупный пожар. Огонь пришел со стороны соседнего Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которая находится рядом с домами и зданиями деревни. Пламя из-за порывистого ветра стремительно распространялось. Огонь уничтожил 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. В результате пожара никто не пострадал.4 мая в садово-дачном товариществе "Металлист" Волжского района Самарской области произошло возгорание 10 дачных строений и сухой травы на площади в два гектара. В ликвидации пожара были задействованы 107 человек, 27 единиц техники, привлечен пожарный поезд. Пострадавших не было. 15 апреля во Владимирской области в деревне Першково Гусь-Хрустального района в результате несанкционированного пала сухой травы сгорели 11 деревянных строений. Среди них – четыре жилых дома, одно нежилое строение и шесть дачных домов. К ликвидации пожара были привлечены 12 единиц техники и 43 человека. 14 апреля в Сосновском районе Тамбовской области в результате пожара сгорели более 20 домов – четыре жилых дома, четыре дачи и 13 нежилых домов. Причина пожара – пал сухой растительности. Площадь охваченных огнем зданий составила 600 квадратных метров и две тысячи квадратных метров сухой растительности. К тушению возгорания были привлечены силы пожарной части Сосновского района, Тамбова, Моршанска, Дмитриевки, местного лесхоза. Погибших и пострадавших при пожаре нет. 13 апреля в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области при пожаре сгорели 12 строений, из них восемь жилые. Причиной возгорание стал огонь с полей, перекинувшийся на здания. Эвакуация жителей не проводилась, погибших и пострадавших не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, пожары