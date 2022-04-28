https://ria.ru/20220428/pozhar-1785991805.html

Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы

Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы - РИА Новости, 28.04.2022

Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы

Уже 1,5 тысячи человек эвакуировали из садовых товариществ в Кургане, где горят 55 строений на общей площади в 7 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:19

2022-04-28T17:19

2022-04-28T17:33

происшествия

курган

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уже 1,5 тысячи человек эвакуировали из садовых товариществ в Кургане, где горят 55 строений на общей площади в 7 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из СНТ "Малиновка" и прилегающих товариществ из-за ландшафтного пожара эвакуированы 1500 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время уже горят 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220428/bezopasnost-1785984818.html

курган

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курган