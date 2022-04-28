https://ria.ru/20220428/pozhar-1785991805.html
Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы
Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы - РИА Новости, 28.04.2022
Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы
Уже 1,5 тысячи человек эвакуировали из садовых товариществ в Кургане, где горят 55 строений на общей площади в 7 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:19
2022-04-28T17:19
2022-04-28T17:33
происшествия
курган
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уже 1,5 тысячи человек эвакуировали из садовых товариществ в Кургане, где горят 55 строений на общей площади в 7 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Из СНТ "Малиновка" и прилегающих товариществ из-за ландшафтного пожара эвакуированы 1500 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время уже горят 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20220428/bezopasnost-1785984818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курган
17:19 28.04.2022 (обновлено: 17:33 28.04.2022)
Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы
Из СНТ в Кургане около 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за пала травы, горят 55 строений
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уже 1,5 тысячи человек эвакуировали из садовых товариществ в Кургане, где горят 55 строений на общей площади в 7 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Из СНТ "Малиновка" и прилегающих товариществ из-за ландшафтного пожара эвакуированы 1500 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время уже горят 55 строений на площади 7 тысяч квадратных метров.